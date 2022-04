OPINIÓN | Dennis Falvy: El histórico error de la FED

The Economist subraya que el objetivo de los bancos centrales es mantener a raya la inflación. La Fed ha fallado. En 40 años, la tasa no llegó al 8.5% que registra marzo y puede ir in crescendo. Y las culpas de ella van por Putin y su guerra con Biden, liberando reservas estratégicas de petróleo para contenerla y Powell amenazando con poner una política monetaria más fuerte.

La Fed tenía las herramientas para detener la inflación, la creyó transitoria y no las usó a tiempo. Claro que los EEUU tiene su “Shale Oil”, pero, asimismo, un mercado laboral sobre calentado. Las recientes caídas en los precios del petróleo, los automóviles usados y el transporte marítimo, probablemente significan que la inflación caerá en los próximos meses.

Pero El Tío Sam ha estado en un camino único debido al excesivo estímulo fiscal de US$1,9 billones de Biden, que se aprobó en marzo del 2021. La Fed debió haber aplicado los frenos al derroche de la Casa Blanca. En septiembre del 2020, la Fed codificó sus nuevas opiniones prometiendo no subir las tasas de interés en absoluto hasta que el empleo ya hubiera alcanzado su nivel máximo sostenible.

El resultado fue un desastre. En diciembre proyectó un mísero 0,75 puntos de subidas de tipos de interés este año. Se espera un incremento de 2,5 puntos. La forma habitual de controlar la inflación es elevar las tasas por encima de su nivel neutral, que se cree que es de alrededor del 2-3%, en más que el aumento de la inflación subyacente. Eso apunta a una tasa de fondos federales del 5-6%, no vista desde 2007 y provocaría recesión. La pérdida para muchos países sería muy fuerte para financiamiento y exportaciones.

En la década de 1980, las recesiones provocadas por la Fed de Paul Volcker sentaron las bases para los regímenes de metas de inflación en todo el mundo. Pero la inflación aumentando demasiado, parte de esa credibilidad ganada con tanto esfuerzo se desvanezca.

