OPINIÓN | Dennis Falvy: “El desprestigio de los insufribles macrobúhos”

Vengo despotricando por años de la medida inflacionaria del IPC que ignora el “Efecto Sustitución”. Escribí en el 2006.





The Economist ha publicado que pocos predijeron petróleo a US80 el barril, y flotas de buques portacontenedores que esperan fuera de los puertos californianos y chinos. A pesar de todas sus ecuaciones y teorías, los economistas a menudo están a tientas en la oscuridad. Desde Amazon hasta Netflix, ya utilizan datos instantáneos para monitorear las entregas de comestibles y cuántas personas están pegadas al “Juego del calamar”. Los gobiernos y bancos centrales experimentan, desde el monitoreo de las reservas de restaurantes hasta el seguimiento de los pagos con tarjeta. Esto mejorará con los dispositivos digitales y sensores y para observar la economía con precisión y rapidez. Es que el PBI tiene retrasos y defectos. Y los datos malos y tardíos pueden conducir a errores de política que cuestan millones de empleos y billones de dólares en producción perdida. Los datos irregulares sobre una vasta economía informal y bancos podridos han hecho estragos en la India. Y es que escribiendo la próxima “Teoría General”, el economista estrella de hoy, como Raj Chetty de la Universidad de Harvard, dirigen laboratorios bien equipados que hacen números. The Economist advierte que los datos oportunos reducirían el riesgo de problemas de política: sería más fácil juzgar. Pero advierte que no todo es color de rosa. Ninguna cantidad de datos puede predecir de manera confiable el futuro. Pero esto es mejor que las cifras y discursos de los obsoletos e insufribles “doctorcitos macrobúhos”. Hay uno de mamey ex ministro del MEF, que dijo en mayo del año pasado que la devolución de aportes de los 80 y 90 actualizados de Fonavi eran S/ 3,835 billones, 50 veces el PBI Chino. Este es el mismo que dijo que no habría 2da ola del coronavirus. Y pese a esas barbaridades, Castillo lo invitó a Palacio con otros 3 ex ministros y sigue dando consejos.

