OPINIÓN | Dennis Falvy: “El bicho líquido – El pleno empleo”

Hace apenas un lapso los EEUU señalaban su pleno empleo , aunque muchos no llegaban a la labor de 8 horas. Trump presionaba a la FED a inyectar más liquidez y bajar la tasa de interes. Y, aparecido el bicho en China lo ninguneo.

¿Quién se podía imaginar que un cisne negro microscópico, pulverizaría todo el Pleno Empleo? Ni siquiera Nouriel Roubini, que creía en un cisne de guerra con Irán, que haría perder la relección a Trump en noviembre.

Ann Saphir de Reuters se preguntaba, cuán rápido sería el recupero de la economía más grande del mundo y se contestaba que ello dependerá de la cantidad de ayuda que el Gobierno le brinde, y así detener lo que ya son millones de pérdidas de empleos.

Y es que ya hay gente como, Kashkari que dijo en un programa de TV que la Fed tenia billetes ad infinitum, que eso ya lo vivimos desde el 2008, cuando hubo millones que perdieron sus empleos.Y es bueno enfatizó, que gran parte de la acción del gobierno federal y de los gobiernos estatales se haya centrado en tratar de mantener a los trabajadores en sus labores.

Se refería al nuevo programa de US$ 350.000 millones de pagos de cheques, para pequeñas empresas para no despedir a sus trabajadores. Ello dentro del estímulo de US$ 2.2 billones aprobado por el Congreso.

Además la Fed aumentó su balance a un récord de US$ 5.86 billones de dólares.(https://www.federalreserve.gov/releases/h41/current).

Es impresionante que en dos semanas, 10 millones de estadounidenses solicitaran un seguro de desempleo y eso será un problema cuando venga el recupero.

El jefe de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, concordó que la economía ya está en una “severa contracción” y pronosticó que el desempleo podría aumentar entre un 10% y un 15%, ello es 24 millones de estadounidenses sin trabajo. Se necesita inyectar mas dinero, es el clamor .