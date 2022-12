Opinión | Dennis Falvy: Cuando baja la marea, recién ves a los calatos

Muy pocos esperaban que FTX colapsara. Pero ello ya sucedió hace tantos años, con la crisis de los tulipanes. Nadie debería haber creído que eran riqueza garantizada, pero muchas personas inteligentes lo hicieron. Lo mismo el recurrente “Efecto Ponzi”. Vino, entonces, el colapso del intercambio de criptomonedas FTX.

También te puede interesar: S/5,900 millones se invertirán para impulsar Plan “Con Punche Perú”

Sus miles de usuarios, muchos de los cuales esperaban escapar de un sistema financiero controlado por el Estado, ahora solo pueden esperar que uno de bancarrota recupere algo, lo que es incierto. El caso es que una decena de años atrás aparecía un bitcoin, como una especie de dinero digital inventado por una persona misteriosa llamada Satoshi.

Cualquiera podía adquirirla resolviendo algunos problemas matemáticos. Y ello evitaba que los gobiernos degraden sus monedas y haría que todas sus transacciones financieras sean anónimas. Y ello mediante unos tokens. Entonces, se podría evitar la manipulación política y del banco central.

Pero los gobiernos no sueltan fácilmente el poder de manejar el dinero. Ahora existen muchas otras criptos, cada una con su propio diseño y características. El hilo común es que se registran en algún tipo de libro mayor distribuido similar a blockchain. Se posee solo si puede demostrarlo a la red, y tienen valor si pueden transferirse.

El FTX tiene el potencial de ser la mayor debacle financiera hoy en día. Más grande que Enron, más que Madoff. Pero no es como Lheman Brothers, pues su conexión con el sistema financiero no es tal, afortunadamente. Pero es grande y allí están los datos en que clasificados por volumen de operaciones, aunque estaba muy por detrás del líder Binance, que tiene un asombroso volumen de operaciones de U$ 4.6 billones este año, no era FTX poca cosa.

Hay un artículo de John Mauldin que explica sobre este SBF, como se le conoce a Bankman-Fried, quien engolosinó a sus inversores y al nuevo CEO John Ray, que es un especialista muy conocido y que estuvo en el desastre que fue Enron: https://www.mauldineconomics.com/frontlinethoughts/digital-shiny-objects

Lo más visto en Exitosa