OPINIÓN | Dennis Falvy: ¿Cuál efecto rebote?

Lo semejante no es igual. Eso es una verdad ineluctable. Como dice Mark Twain: “History does not repeat itself, but it rhymes”. La señora del sindicato de las AFP y la ministra de Economía, piden calma y aluden que esta disminución de los fondos de las AFP ya pasó en la crisis sub prime y que luego vino el rebote.

Que esto es un shock temporal. La equivocación es mayúscula, pues parece que ambas desconocieran que ello fue por el Quantitative Easing Money(QE) de parte de la FED y que el dinero se fue a Wall Street llevando al Dow& Jones a niveles de 30,000. Hoy la munición con tasa en casi cero y los USD 700 mil millones que decidió la Fed, ya no es la salvación. Por eso connotados analistas refieren que hay que utilizar la parte fiscal contra esta crisis bárbara. No sé cómo estas dos señoras hablan de “Efecto Rebote”.

No conocen de finanzas. Prialé dice que lo mismo le pasa a la ONP y que ellos preveían esto y modificaron parte de su portafolio en monedas refugio y en instrumentos financieros vinculados a los servicios públicos. La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ha señalado que, entre enero y hasta el 13 de marzo, las AFP perdieron S/ 15,481 millones de soles.

Urresti promociona un dispositivo para que al menos 2 millones de afiliados, que ya no cotizan a las AFP se les devuelva su dinero. Si tuviera el OK del Congreso eso destrozaría el fondo de las AFP y, allí si ello ocurriera, sí sería pérdida. Jaime Delgado, ha señalado en un tweet, que en apenas 23 días el fondo ha perdido S/ 14,800 millones. Hay quienes dicen que no se cobre comisiones. No hay pérdida hasta que se vende o compra. Pero aquello del “Efecto Rebote” es una pachotad