OPINIÓN | Dennis Falvy: “Comparaciones que ofenden”

En Project Syndicate, Stephen S. Roach, miembro de la facultad de la Universidad de Yale y ex presidente de Morgan Stanley Asia, me ayuda a jalarle las orejas a tanto irresponsable macro búho doméstico, que no se dan cuenta que esta crisis no se puede comparar y dicen que al gobierno le sobra la plata.

La mayoría de estos macrobúhos, algunos obsoletos por flojos, hablan de efectos rebotes y que en el largo plazo todos los activos financieros se recuperan. En una osadía sin igual; lobistas de las AFP ponen de ejemplo a lo que pasó en el repunte del 2008 y ello es falso.

Roach señala que durante la crisis del 2008, las acciones de la Reserva Federal fueron apropiadas y decisivas para abordar la principal fuente del shock: un golpe devastador para el sistema financiero. En esta crisis COVID-19, la Fed no puede hacer lo mismo porque está abordando las repercusiones financieras de un shock para la economía real.

Eso no funciona hoy. COVID-19, es una crisis de salud pública. Los esfuerzos de contención draconianos, cuarentenas, prohibiciones de transporte y restricciones a reuniones, están produciendo un shock para la economía real, con consecuencias devastadoras para diversos agentes económicos y población que vive al día.

Durante la crisis sub prime, las acciones de la Fed fueron apropiadas y decisivas para paliar la principal fuente del shock financiero y de allí la enorme liquidez vía la flexibiliazación monetaria QE. En la crisis COVID-19, la Fed no puede desempeñar el mismo papel, porque está abordando un shock secundario: las repercusiones financieras del choque primario para la economía real.

Roach piensa que la Fed no debió adelantar su estrategia de comprar valores a plazo sin caducidad, sine die, cuando se hablaba de estímulos fiscales en varios países. Vale la pena leer el post completo: https://www.project-syndicate.org/commentary/covid-19-crisis-nothing-like-2008-bystephen-s-roach-2020-03.