OPINIÓN | Dennis Falvy: ¿Cómo es esto papay Velarde?

No llego a comprender por qué todos andan felices y contentos con los más de US$77,000 millones que tenemos en Reservas Internacionales en el BCRP. Difícil encontrar alguien que lo critique. Pero la verdad es que algo no está bien papay.





Si tan solo nos atenemos al cuadro 22 de la Nota que semana a semana publica el BCRP, efectivamente, las RINS son de US$77,000 millones. El mismo cuadro marca US$16,586 millones para depósitos a plazo y a la vista en bancos externos y US$56,555 millones para valores tipo bonos soberanos, básicamente del Tesoro de los EEUU y del BIS. Hay apenas US$1,971 millones para 1.1 millones de onzas troy que están allí por años en la contabilidad y no sé si eso está en papeles, cajas fuertes o bóvedas de bancos externos o en las arcas del BCRP en sus headquarters.

El saldo son las suscripciones al FMI y Flar y uno que otro rubro. Pero lo que es obvio papay, es: Que no es plausible que ese dinero y bonos tengan rentabilidad nominal de más del 2% anual. Y, todos sabemos que la inflación en los EEUU, que no es transitoria, es del 7% anual.

Con lo que la rentabilidad real de las RINS es negativa. Y con el bloqueo que se les ha hecho a los rusos de sus US$630,000 millones de RINS y la sorpresa de los chinos al respecto, con ese dólar puede pasar cualquier cosa. Los yenes se pueden ir arriba y ni hablar del metal oro.

¿Cómo es esto papay Velarde? ¿Sigues hablando del PBI y tonterías y no te importa que las RINS se deterioren? Entiendo que Castillo y sus secuaces no sepan ni pío de rentabilidades, así como la mayoría de congresistas, pero los economistas del BCRP, los del Financial Times y tu nuevo directorio con gente tan prominente, ¿no te sopla al oído que algo tienes que hacer con las RINS papay?

