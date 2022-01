OPINIÓN | Dennis Falvy: “Commodities a la suba: y aquí bien gracias”

Está claro que habrá una economía post pandemia que se ajustará por múltiples variables, incluyendo lo que suceda con Rusia y China en su rivalidad con los EEUU. La desgracia del Perú es que el actual gobierno parece que solo trata de destrozar a la economía y más que nada el capítulo económico de la Constitución de 1993.Ni idea tienen que analistas de la talla de Reshma Kapadia, señalan que los rendimientos mensuales interanuales del Bloomberg Commodity Index han tenido una correlación del 76% con el IPC de EEUU, al decir de JP Morgan. La Green inflation es un factor adicional especialmente para el cobre, litio y aluminio. Ello por el afán de reducir combustibles fósiles. Y aunque costoso y toma tiempo, cambiará la demanda de muchos productos básicos. Aquí, la primera ministra y el ministro de Minas son insufribles con la industria minera. En el 2017 se dio a conocer un hallazgo de probables y enormes yacimientos de litio y uranio en Puno, a cargo de una minera Junior Canadiense. Se estimaba 4.7 millones de TM de carbonato de Litio de alta pureza; así como 124 millones de libras de Uranio. Este último con rentabilidad, pero con necesaria regulación especial para que no afecte el ambiente. No se ha hecho nada. La empresa que descubrió el yacimiento vendió sus acciones a otra más grande y especializada en Litio. Quedo allí claro que, eso no generaba impuesto alguno, sino la exploración y venta del mineral de la misma. El problema es que este hallazgo es como si ello no existiera, pese a que países como Chile y Bolivia están tratando de adecuarse a una futura demanda. Y es que un mineral bajo tierra no tiene beneficio económico alguno. Eso es algo que no amerita discusión seria. Desgraciadamente sobran los ideologizados que no quieren que el país desarrolle. Y este año, con inversión cero, nadie sabe a dónde va la economía que se ajustará, sin duda, en la post pandemia.





