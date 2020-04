OPINIÓN | Dennis Falvy: “Business del sistema”

El sistema financiero peruano tiene un oligopolio de 4 bancos con un poder amplio, que no admite discusiones, ni cambios en cobrar el interés que le viene en gana. Asbanc es manejado por un Ex SBS.La actual Socorro Heysen es pagada por ley por ellos y los supervisados.

Lo sucedido con las AFP Prima es el colmo y no sólo porque la estupidez de querer pagar S/145 millones de dividendos del año pasado y por el pito de muchos los va a suspender su junta de accionistas.

El tema es que un millón 400 mil no aportantes, que la ministra del MEF señalo que tienen menos de 2000 soles y ningún chance de tener pensión de reemplazo , las AFP no les hayan devuelto su dinero.

Sin saber si entraremos a un “Bear Market Bounce” o pasar a un “Death Cat Bounce”; es decir en el tiempo una pérdida aún mayor; la SBS no da informes desde octubre del Fondo de las AFPs menguado. Y asimismo no nos dice cuánto es la utilidad de los seguros licitados por 13.5%del aporte de los afiliados, lo que es un negocio, que nadie parece relevarlo.

Porque con un tope de S/ 9,788.95 cubre los gastos de sepelio, sobrevivencia e invalidez y en muchos casos en porcentajes de la pensión del siniestrado. Este negocio es redondo, pues al licitarse el mismo va como margen de contribución, pues es obvio que los otros negocios de las aseguradoras ya diluyó mucho de los costos.

No hay datos de la siniestralidad. Y la “calichina” del MEF ha liberado por 2 meses a los aportantes de la comisión de las 4 AFP´s, pero los obliga a pagar el seguro tal cual.Algo inaudito. El problema es que los seguros para las operaciones de riesgo y los medicamentos caros de marca, que probabilísticamente tendrán que demandar in crescendo los jubilados con esperanza de vida mayor, no le importa al sistema para nada.