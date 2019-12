OPINIÓN | Dennis Falvy: Billete de campaña: No es delito pues

Sé lo complicado que es llamar a referéndum, pues este pueblo, que muchos dicen es la voz de Dios, puede ser manipulado y hay que ser muy claro, pese a los S/ 32,000 millones que se asignan al Minedu y a todas las absurdas alabanzas que vamos en buen camino, los resultados de la PISA y del ECE 2018 son deplorables. La actual ministra se preocupa del género, y jamás ha explicado el tema de las consultorías por miles de dólares que ha tenido el esposo, y casualmente con dinero canadiense, y para el tema controversial del género.

Hace un lapso, un conductor de RPP le preguntó a la ministra de Economía por el tema de las brechas, que obviamente era la educación, y puntualizó que cuándo se iba a llegar a ese 6% del PBI tan absurdamente promocionado.

La ministra lacónicamente señaló que lo que importa es la calidad del gasto. No puedo sino estar 100% de acuerdo con ella.

Y esa frase contrapone muchas frases de clisé que son vendidas por los medios como verdades absolutas, aunque ellas no son ciertas del todo.

Una es que los dineros de campaña no eran delito hasta hace poco que se legisló. Eso lo promocionó en calles, plazas, veredas y chifas una amoral abogada periodista, sobreestimada, y hasta Vargas Llosa lo repitió a favor de uno que otro pillo enriquecido por las campañas.

Hagamos la cosa simple. ¿Es delito portar un arma con licencia en la calle? ¿Es delito tomar alcohol en casa? ¿Es delito manejar un auto? ¿Es delito decirle algo fuerte y con enojo a tu pareja?

De seguro que no, bajo ciertos parámetros, por lo cual no es delito en principio usar el 100% del dinero financiado o donado para campañas políticas.

Pero, ¿qué pasa si con el arma matas a alguien que te caía mal en la calle? ¿O borracho atropellas y matas a madre e hijo? ¿U ocasionas un terrible accidente por ir a 150 km por hora? ¿O le das una tanda a tu pareja por celos?

Es más, si el dinero llega en efectivo, no hay boletas ni facturas y no pueden cuadrar tus signos exteriores de riqueza, ¿es ello o no plausible de delito?

Las redes sociales, en parte, los políticos en mayoría, y el club de abogados defensores, dicen que no es delito pues no estaba tipificado por ley.

¿Les creemos?