OPINIÓN | Dennis Falvy: Aumento desmesurado de remesas

El Banco Central peruano anunció que en el 2021 las remesas provenientes de peruanos residentes en el exterior fueron de US$3,592 millones y en el primer trimestre del año US$921 millones y que eso era un récord. Pero Portal de Datos Mundiales sobre la Migración: Migrationdataportal.org, señala que solo en el 2021, se transfirieron a México un récord de US$54.000 millones, con lo que se pone detrás de India, como los países que reciben más remesas en el mundo. India capta US$89.000 millones.

De acuerdo con cifras del Banco Central de México, Banxico, en mayo de 2022, el total de remesas había vuelto a subir a US$5.170 millones, un 14% más que en el mismo mes del año récord 2021.

Las remesas son una fuente de ingresos indispensables. Son un seguro de vida para millones de hogares en el continente. “En algunos países, como Jamaica, Honduras y El Salvador, las remesas representan una quinta parte o más de toda la economía nacional”.

Si la economía en Estados Unidos es buena y la situación en el mercado laboral mejora, poco tiempo después se ve un incremento de las remesas. Sin embargo, esto también denota una dependencia arriesgada.

Pero este récord y algarabía de México tiene sus detractores en tanto que, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador agradezca a los 38 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y envían remesas, la mala noticia que esconde este récord es que un mayor número de mexicanos ha tenido que salir del país para mantener a sus familiares en casa y ello, si bien alivia al gobierno que no tiene que cargar con ellos, no les parece ok a muchos.

En todo caso, a este flujo importante hay que sumarle, por ejemplo en el caso peruano, numerario informal de dólares de la minería informal, la tala de árboles, la trata de personas y la droga, entre otros.

