OPINIÓN | Dennis Falvy: “Argentina: en manos del FMI”

El Nobel Joseph E. Stiglitz, señala que a la Argentina con la pandemia no le ha ido nada mal, pese a que no pueden gastar el 25% de su PBI como lo hace los EEUU. Argentina ya estaba pésimo cuando le llegó la pandemia por la gestión de Macri, el que elegido en el 2015 heredó poca deuda pues ya estaba restructurada. Y los mercados les prestaron dinero a raudales y por el peligro de ella, hizo que el FMI entrara con US$ 57,000 millones de los cuales US$ 44,000millones se “dispersaron”. Y pasó lo de siempre, se fugaron los capitales y todo quedó en manos de los contribuyentes. . Vino un nuevo gobierno y las disculpas de siempre. Los apologistas habituales del FMI atribuyeron el fracaso del programa a una falta de comunicación o a una implementación torpe.





Pero el desastre que heredó el presidente Alberto Fernández a fines de 2019, se está arreglando. Desde el tercer trimestre de 2020 hasta el tercero del 2021,

el crecimiento del PIB alcanzó el 11,9%, y ahora se estima que ha sido del 10% para 2021, casi el doble de lo previsto para Estados Unidos, mientras que el empleo y la inversión se han recuperado a niveles superiores a los de cuando Fernández asumió el cargo. Hay cifras macro en azul por doquier. Hay reformas a las políticas de crédito; una reducción de los derechos de exportación a cero en los sectores de valor añadido, junto con tipos más elevados para los productos básicos; e inversiones en infraestructura pública e investigación y desarrollo. El problema es la deuda con el FMI que necesita ser refinanciado. Extender el plazo a 10 años no es suficiente. Además, Argentina aún experimenta los efectos del capital especulativo de cartera que llegó durante la presidencia de Macri. Limpiar el desastre financiero del gobierno anterior llevará años. ¿Estará dispuesto el FMI a aceptar un programa que no implique austeridad? En un mundo con COVID-19, ningún gobierno democrático puede o debe aceptar tales condiciones. Todo depende del FMI.

◼ Más de Dennis Falvy:





OPINIÓN | Dennis Falvy: “El Quantitative Tightening los tiene en vilo”

OPINIÓN | Dennis Falvy: “Juntos: la cosa esta que arde”

OPINIÓN | Dennis Falvy: “Commodities a la suba: y aquí bien gracias”