OPINIÓN | Dennis Falvy: Aplicar las 2 pruebas “Simultáneamente”

El doctor Baca Campodónico advierte que hay que aplicar las pruebas moleculares y serológicas a la vez. Ello porque el paciente puede tener el virus y aún no los anticuerpos.

Que no tenga ambos. Que tenga virus, pero no anticuerpos. Por eso las estadísticas oficiales no nos sirven. No solo porque se toman pocas moleculares. Sino no se hacen en simultáneo, sentencia el profesor.

En el caso de las serológicas ni siquiera sabemos si los resultados positivos son por el anticuerpo ImG o al IgG. Es urgente adquirir en cantidad suficiente ambas pruebas.

Y, montar una infraestructura de equipos que tomen las pruebas, las procesen y administren los resultados con un adecuado software y un equipo de rastreadores de los casos positivos.

Es fundamental esto, para planear una salida en el contexto de una cuarentena inteligente, que evite rebrotes dantescos. Baca Campodónico sentencia que sumar ambas pruebas como lo hace el gobierno, es como hacerlo con papas y camotes.

Una mide la presencia del virus. La otra los anticuerpos. En el gráfico que adjuntamos, se puede ver la evolución de ambas pruebas desde el 7 de abril. Ello ha ido a converger al 11,7%.

Extrapolando este porcentaje a 31 millones de población, se puede señalar que 3 millones 600 mil están infectados. Pero por falta de pruebas no se ha detectado ello. Más aún por la carencia de las moleculares.

Y es que además las serológicas, pueden estimar el número de infectados en el país. Se hace imperativo entonces, identificar dónde se concentran los supuestos 3 millones 600 mil infectados a fin de aislarlos y dar un certificado de inmunidad a los que han superado la enfermedad.

Y ello es prioritario para los asintomáticos, por su enorme capacidad de contagio. Se señala que al menos 97% superan la enfermedad y quedan inmunes.

La compra masiva de pruebas moleculares y serológicas es de alta prioridad, sin duda alguna. Para mayor información ver: http://www.prediceperu.com/.