OPINIÓN | Dennis Falvy: “Anatomía de un terrible asesino serial”

La BBC Mundo nos señala lo que hace dentro del cuerpo humano el coronavirus (https://www.bbc.com/news/ health-51214864). Pero Dier Spiegel por Philip Bethge escribe: What a coronavirus does inside your body. (https://www.spiegel.de/consent-a- ?targetUrl=)

El coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave o SARS-CoV-2; en inglés, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, es causante de la enfermedad COVID-19 y hace más daño del que se suponía.

El número de pacientes supera 4.2 millones y fallecidos 300.000. EL SARS-CoV-2 se comporta de manera diferente a otro virus que los seres humanos hayan enfrentado antes.

Despliega un poder destructivo insondable a quienes ataca. El epicentro de este tipo de infecciones es casi siempre los pulmones. Pero, el virus también puede afectar a otros órganos y tejidos, incluyendo el corazón, el cerebro, los riñones e intestinos.

Cuando el sistema inmunitario se descontrola así, los médicos le llaman una “tormenta de citoquinas”, y cuando los pacientes mueren como resultado, la insuficiencia orgánica múltiple tiende a ser la causa. Más de 100 candidatos a vacunas se están desarrollando para combatir el SARS-CoV-2, pero, podrían pasar años antes de que se disponga de una. Incluso, los expertos creen que una segunda ola está a la vuelta de la esquina.

El cardiólogo estadounidense Harlan Krumholz, describió la ferocidad de COVID-19 en la revista Science como “impresionante y humilde”. Tienen un tamaño de tan solo 160 nanómetros.

Es decir, una milmillonésima parte de un metro. Probablemente proviene de virus de murciélagos, y se cree que, antes de que hiciera el salto a los seres humanos, desarrolló el mecanismo que le permite unirse con las células humanas.

Se cree que los murciélagos llevan alrededor de 3.200 coronavirus diferentes. El azar, el tiempo y las oportunidades alimentaron las creaciones del virus SARS-CoV-2, que en última instancia logró saltar a los seres humanos.

Y se me acabó el espacio. Sugiero leer el post en Dier Spiegel. Es fascinante, alucinante e ilustrativo.