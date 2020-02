OPINIÓN | Dennis Falvy: “10 años en hacer un hospital en Perú. 10 días en China”

Se pronostica que el coronavirus de Wuhan (Covid.19) afectará a miles de humanos con repercusiones tremendas en el PBI chino. Hay quienes señalan que la mezcolanza de animales sin control sanitario tenía que surgir con un vector de contagio peligroso.

Mi acucioso asistente Frank Ygnacio, me dijo sobre esto: “Dennis, ¿sabe Ud. que mientras China acaba de hacer un hospital para esa enfermedad terrible en 10 días, hay hospitales que en el Perú llevan hasta diez años y aún no se terminan?”. Conocía la noticia periodística, pero atendí los datos que me presentaba Frank.

El Hospital Materno Infantil en Juliaca, tiene avances en su construcción, pero las observaciones de la Contraloría sobre irregularidades lo paralizaron. ¿Cuándo se empezó? En marzo de 2010.

El Manuel Núñez Butrón, también en Juliaca, iba a ser modernizado en el 2019. Fue observado por el consorcio competidor, y están reiniciando la licitación. Se cree esté listo en unos cuatro años.

Ni Vizcarra se salva. En el 2018, más, de un año después de El Niño costero, prometió que entregaría el Hospital de Huarmey en el 2020. Hoy, el proyecto lleva dieciséis meses de retraso.

La lista sigue con el Hospital en Andahuaylas, que inició trabajos en el año 2013 bajo una serie de modificaciones entre el gobierno regional saliente y el entrante. La obra está a la mitad y ya pasaron siete años.

Por si fuera poco, en Piura el Hospital de Alta Complejidad lleva también siete años de atraso, y los USD 170 millones destinados para su construcción, todavía están a la espera de la buena pro a la empresa concesionaria.

Es evidente que tenemos un grave problema en gestión pública. Frank ha hecho un video al respecto (link: https://bit.ly/2UCekTr) donde exhorta a algo importante: ¿no debería reunirse el ministro de Relaciones Exteriores Meza-Cuadra con el embajador chino para pedir asesoramiento urgente sobre cómo mejorar esta situación? Increíble que, en esta coyuntura, el ahora exministro de Energía y Minas Liu no haya dicho que chambeó para Odebrecht y ni se disculpe en la TV, y que Edmer Trujillo diga que, sin el ‘Club de la Construcción’, nadie construiría. Estas inmensas deficiencias se muestran recurrentemente. Y, es que para habilitar casas a los damnificados del terrible accidente del camión de gas, Vizcarra señala que tomará 4 meses y lo mismo para las villas de los Panamericanos. Deben buscar asesoramiento chino, urgente, me señala Frank. De acuerdo 100%.