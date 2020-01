OPINIÓN | Chinn De La Cruz: “You: el amor no es pretexto para hacer el mal (II)”

“Si un hombre tiene conciencia, sufrirá por su error. Ese será su castigo, así como su prisión”. En la segunda temporada de You citan a Dostoievski a través de esta frase; y así nos presentan una nueva faceta de Joe Goldberg, esta vez bajo el nombre de Will Bettelheim, quien seguirá romantizando el acoso a través de un erróneo pensamiento: hacer el mal por amor.

Lo que él tenía con las personas a las que quería malamente es una obsesión. Pero a ello se le suma lo ocurrido en su niñez: una complicada situación al interior de su familia que lo llevó a convertirse en el asesino que es. A través de diversos personajes (la madre de Joe y Love, su última pareja) se disfraza la muerte como algo bueno, se refuerza una benevolencia que no existe.

Atrás quedó la “todalidad” de la primera temporada (VOZ EN OFF 029). Los nuevos capítulos nos llevan, esta vez, a la “oscuridad” de cada personaje. Esta segunda temporada es más fuerte que la primera. Más muertes (Beck, Henderson, Delilah), más personajes (Forty, el verdadero Will), más situaciones difíciles.

Ya cerca al final, Love se convierte en un personaje importante, incluso más que Joe. Se revela su real personalidad: es igual (o más) tóxica que Joe, sus traumas y delitos la persiguen constantemente. Es asesina, maquiavélica, y también piensa que lo hace por amor.

En You no solo vemos la falsa protección al ser amado, sino una serie de personalidades que se conectan entre sí, que pueden tener explicaciones lógicas para las acciones erráticas; pero que, sobre todo, someten al espectador a una vulnerabilidad que no solo evidencia la toxicidad de este tipo de relaciones, sino que ponen a prueba a cualquiera respecto a cómo reacciona a situaciones similares.