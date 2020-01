OPINIÓN | Chinn De La Cruz: “Acto de contrición de Ratzinger y Bergoglio en Los dos papas”

He comentado series y películas vinculadas a la religión católica, muchas veces intentando cuestionar y contrastar la realidad de la ficción. Porque las religiones no pueden ser vistas solo desde el aspecto teológico, sino también político. Y eso es algo que no se deja de lado en Los dos papas, cinta que desarrolla los dilemas y el tránsito de la renuncia de Ratzinger al papado y la inmediata asunción de Bergoglio.

Pocos conocíamos que, antes de su renuncia a la silla de Pedro, Benedicto XVI había recibido la visita del cardenal Bergoglio para solicitarle su baja. Es en esta serie de encuentros en los cuales ambos se confiesan entre sí, hacen sus verdaderos actos de contrición e intentan reflexionar sobre aquellas cosas que pudieron hacer mejor durante su vida clerical.

Bergoglio recuerda cómo tomó la decisión de convertirse en sacerdote (estando a punto de casarse), los esfuerzos que hizo para que la dictadura argentina no asesine a los jesuitas y cómo es que ello también le generó problemas al interior de su congregación (lo exiliaron, le sacaban en cara que le dio la comunión a Videla). Perdió autoridad.

Por su parte, Ratzinger –al que se muestra en el contexto del escándalo del Banco Vaticano– recuerda su inoperancia ante los casos de abuso denunciados, especialmente aquellos atribuidos a Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo.

Los dos papas –disponible en Netflix–, muestra el lado humano de dos personas sobre las que recae la fe de millones de católicos a nivel mundial. Aunque con claras muestras de benevolencia al presentar al personaje de Bergoglio (interpretado por Jonathan Pryce), la película no se aleja de la era de cambios que –con algo de letargo y timidez– viene ejecutando el papa Francisco.