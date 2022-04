OPINIÓN | Carlos Jaico: Visión y previsión para un buen gobierno

Etimológicamente la palabra gobernar proviene del latín “gubernare”, que significa “dirigir un barco”. Sobre esta definición conviene hacer dos precisiones. La primera es que gobernar no es imponer su autoridad a un cuerpo inerme. Por el contrario, el que “dirige el barco” lo hace en un cuerpo vivo al que conducirá con el apoyo de las fuerzas que lo acompañan.

Así, el gobernante deberá preguntarse con qué capacidades profesionales e intelectuales cuenta. Aristóteles en su Política decía que la vida en sociedad no se basa en el instinto, sino en la inteligencia.

La segunda es que solo se gobierna en estabilidad, y para esto se debe prever y anticipar dentro de una visión que responda a la pregunta: ¿a dónde queremos llegar? Esto implica que no se puede funcionar en base al inmediatismo, obviando los hechos y la razón. Nuestra realidad política no escaparía a estas consideraciones.

Lo primero es que gobernar el país con estabilidad es imposible si no se cuenta con el mejor nivel de profesionalismo. Porque al gobierno no se llega a aprender, se llega a aplicar lo que se sabe. Y si no se sabe, la Constitución indica al presidente el rol que le es más idóneo: jefe de e Estado y/o jefe de gobierno (art. 110 y 118 Constitución).

Quizás te interese leer: Ministerio Público abre investigación por personas fallecidas durante protestas en Junín

Como las elecciones no miden los pergaminos, es responsabilidad del presidente saber en qué lado se sitúa, de acuerdo a sus capacidades. Lo segundo es que el profesionalismo debe ser puesto al servicio de una visión de país. El no tenerla, ni en el papel ni en los hechos, hará que los ministros caminen sin rumbo y manejen su cartera como lo crean, sin coordinar entre ellos, temiendo partir en cualquier momento por la repartición de cuotas de poder.

Lo tercero es que la relación con el Congreso debe ser de acompañamiento a las medidas de gobierno. Si el Ejecutivo no dirige ni ejecuta, la labor legislativa -cuya visión es regional y nacional- pasará a ser exclusivamente de fiscalización. Lo cuarto es su relación con la sociedad civil, la cual se debe consolidar con proyectos de envergadura evitando la improvisación y los discursos que no resuelven sus problemas.

Lo quinto es su relación con el mundo. Este lazo se debe cuidar reforzando la credibilidad del gobernante, quien compartirá una visión sostenible a escala internacional. De allí la importancia que la visión y previsión tienen para un buen gobierno.

Síguenos en redes sociales