OPINIÓN | Carlos Jaico: “Democracia ecológica para salvar al planeta”

La revolución industrial aportó a nuestro planeta beneficios incalculables, pero también trajo consigo graves perjuicios; principalmente, a la capa de ozono. A medida que la industrialización aumentaba, algunos países comenzaron a comprender su “huella ecológica” y responsabilidad en la era llamada antropoceno.





Para protegerla, la primera acción fue el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono (1985). Luego vendría el Protocolo de Montreal (1987) para prohibir los clorofluorocarbonos (CFC) y, para darle mayor significado, el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (1994).

Este daño ha sido progresivo y desde la década de 1980 las actividades humanas han comprometido las condiciones de habitabilidad de la tierra. Diversos estudios prueban que el calentamiento está acelerando la destrucción de la capa de ozono en el Ártico, y que este fenómeno podría empeorar a finales de siglo, a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan lo suficiente para reconstruir esta barrera protectora frente a los rayos UV.





No sorprende entonces la frecuencia e intensidad de los desastres naturales. El último huracán “Ida”, con 241 km/h, ha sido de mayor potencia que los anteriores “Harvey” o “Katrina”, dejando más de un millón de damnificados y cuantiosas pérdidas económicas. Las graves consecuencias del cambio climático no solo son una amenaza para las personas y el planeta, también lo es para la economía mundial. La subida de los precios de los alimentos básicos, el descenso de la productividad agrícola, la falta de agua, el incremento de conflictos que deriva en migraciones masivas de personas; hay un incremento de enfermedades y plagas. Todo esto solo podemos entenderlo en el marco de la globalización; la interconectividad de las personas e interdependencia de las economías. Por ende, frenar los efectos del cambio climático es uno de los mayores retos el cual debe involucrar a todos los países, ahora que se avecina la 76a Asamblea general de las Naciones Unidas. El Banco Mundial advierte que si no se toman medidas de manera urgente el impacto del cambio climático podría llevar a la pobreza a más de 100 millones de personas en 2030. Por todo ello la salud del medio ambiente ha pasado a desempeñar un papel clave en los modelos de los economistas actuales. Sin duda, el Perú no puede vivir de espaldas a esta realidad y un programa ambicioso sin duda redundaría en la calidad de nuestro planeta y sin duda de nuestra economía.

