OPINIÓN | Borka Sattler: “Tragedia en Navidad”

Por Borka Sattler

La ilusión por estas fiestas, preparar cada detalle de la casa para recibir familiares y amigos, envolver regalos para halagar a nuestros seres queridos, y la alegría y nostalgia que produce la Navidad, se vio empañada por un hecho, una tragedia que ni William Shakespeare se pudo imaginar. No fueron Romeo y Julieta que se murieron por amor, ni ocurrió en Verona, en la fantasía y hace mucho tiempo atrás. Fue en Lima, Perú, en un local de McDonald’s, esa cadena de comida rápida que nació pervertida, según hemos visto en la película Hambre de poder, y ahora es mundial, donde se arrancó la vida de dos adolescentes que se amaban y trabajaban juntos para solventar sus estudios en la universidad.

Llenos de esperanzas en el futuro, Gabriel y Alessandra con esfuerzo estudiaban en la mañana y por la tarde y hasta la noche laboraban por un sueldo muy precario. Él tenía diecinueve años y ella dieciocho y esa noche decidieron, después de su trabajo atendiendo a la gente que colmaba el local, quedarse para hacer la limpieza y así tener algo más para llevar a sus casas por la Navidad.

El suelo de losetas que requería agua y una máquina de expendio de gaseosas con alambres pelados y al aire fueron las armas que los mató. No tenían implementos para ese trabajo, ni botas ni guantes, y ambos sin pensarlo ni darse cuenta pasaron a la eternidad.

A veces las palabras se las lleva el viento, pero en este “Viento de palabras” quiero protestar por este drama ocurrido en un local de McDonald’s, en Lima, Perú, no por accidente sino por injusticia, negligencia y corrupción.

Injusticia por parte de la empresa por no dar a sus empleados la seguridad debida para trabajar y corrupción de autoridades que no cumplen su deber de inspección. La tragedia de estos jóvenes no se podrá olvidar.

Profundos sentimientos de dolor para sus familias. Gabriel y Alessandra dejan un mensaje de amor, deber y esperanza para que no se repita la indignidad de gente que tiene el poder y abusa de la necesidad.

La vida debe seguir, así está hecha la humanidad.

Les deseo a los lectores un feliz año por venir. Que este 2020 sea mejor.