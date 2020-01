OPINIÓN | Borka Sattler: “Christian Reynoso en tempestades”

Christian Reynoso, joven escritor peruano nacido en Puno en 1978, es a su vez periodista, magister en literatura hispanoamericana por la Universidad Católica del Perú, y autor de las novelas Febrero lujuria (2007), El rumor de las aguas mansas (2013), del libro de cuentos Los ojos de la culebra (2013) y del ensayo Fiesta de la Candelaria (2016), entre otros libros. Ahora nos regala y sorprende con La tempestad que te desnuda (Peisa, 2019), su última novela, que no se presenta como un viaje al entorno de ‘La ciudad del lago’, viaje turístico a ese lugar maravilloso, lleno de tradiciones y misterios arraigados en los habitantes, sino que profundiza un viaje al interior del ser humano, prescindiendo de fantasía y mostrando la descarnada realidad.

Ella, Silvana Oblitas, una bailarina y figura principal, con una fama exitosa y proyectos al futuro, y él, Mariano Santander, músico y fundador de una banda de rock, que se siente triunfador, son los protagonistas de esta historia de lujuria y de pasión.

El dramatismo es vedado y el romanticismo más, si en esas tempestades de delirio sobre un lecho se hubiese considerado el respeto y el amor, otra historia sería la que nos brindara el autor.

La incomprensión es un hecho que demuestra el machismo de los hombres que creen que el otro sexo es de su propiedad. Las viejas madres les han inculcado superioridad. Los hombres se vislumbran dueños y señores de las mujeres que se han entregado a ellos, con o sin amor, y creen que son objetos que les pertenecen. Esas ideas ya no están en el mundo de hoy, pero quedan rezagos de aquella manera de pensar, que no obstante se traducen en numerosos crímenes que no sabemos cuándo acabarán.

Esta novela de Christian Reynoso es un himno a la libertad de las mujeres, como dueñas de su cuerpo y de sus sentimientos. Se recalca que ninguna mujer puede ser violentada y mucho menos concebir sin que sea una decisión propia. Es una novela que afronta la realidad. Un problema en la vida diaria de tragedias de feminicidios que se debe detener con la educación y diciendo a las mujeres que no se deben callar.

Christian Reynoso ha tocado un tema difícil en esta su novela La tempestad que te desnuda donde se despoja de metáforas y fantasía y como un maestro de las letras va de frente a la realidad.

Recomiendo esta lectura que nos recrea en el tema y además nos hace conscientes de lo que estamos viviendo, para darle solución.