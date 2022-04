Opinión | Ántero Flores-Aráoz: “Uy, el cuco”

Antiguamente, era muy frecuente que amas, nanas, abuelas y tías solteronas, amenazaran a niños bajo su cuidado con el famoso “cuco”. Te portas bien, o viene el cuco. Si no te lavas los dientes te come el cuco. Si no te levantas a tiempo para ir al nido o al colegio, la amenaza también era con el cuco, matizada con otras admoniciones como la de si no tomas la sopa no habrá postre.

¿Quién era el cuco? Había que imaginarlo y la imaginación llevaba a monstruos que dejarían corto a Dante en su Divina Comedia o que convertirían en “chancay de a veinte” los energúmenos que aparecen en la cinta cinematográfica “Jurasic Park”. Hoy ya no hay cuco que valga, pues como dicen los jóvenes, los niños de ahora son más “moscas” que los de ayer, y conforme avanzan los tiempos también son más avezados. Los que creímos que el “cuco” había sido expectorado de nuestro “chip” cerebral, nos encontramos que simplemente “estaba de parranda” y ya regresó, pero esta vez en carne y hueso y con boina. Ya no salía de cuevas, cavernas y del infierno, sino de la Plaza Bolívar, también llamada de la Inquisición (por algo será). El cuco parlamentario propuso hace pocos años que los jóvenes menores de diecisiete años, no pudieran estar en las calles más allá de las 10 de la noche, pues se los cargaría la Policía para entregarlos a sus progenitores, como si tuviéramos suficientes policías para perder su tiempo en tales menesteres, cuando la delincuencia aumenta vertiginosamente. Si bien es verdad que de haber sido aprobada tal propuesta legislativa, se estarían violando derechos humanos, reconocidos por nuestra Constitución y Tratados Internacionales sobre la materia, como es el derecho al libre tránsito, hay aristas fácticas que no pueden dejarse de lado. En efecto, no es acaso verdad que muchos jóvenes que están por alcanzar los diecisiete años, que se encuentran en los últimos años de secundaria o en primeros ciclos de institutos superiores y universidades, salen de clases muchas veces más allá de las diez de la noche. También hasta avanzadas horas se reúnen para hacer trabajos prácticos, monografías e investigaciones. Ni qué decir de jóvenes que ayudan a sus padres en diversas tareas, y que incluso para “recursearse” venden golosinas o lavan carros hasta altas horas de la noche. No son los famosos “nini”, esto es ni estudian ni trabajan. Empero, hay quienes dicen que la prohibición sería valedera para evitar que los jóvenes estén de vagabundos por las calles o dando espectáculos deprimentes al salir de discotecas. También hay de ello, pero la prohibición a estar en la calle no lo evitará, sino que propiciará que se queden en discotecas hasta la hora en que ya puedan circular libremente. Creíamos que desatinos como el narrado son irrepetibles. Pues no, hay peores, hace pocos días nos confinaron 22 horas a todos en nuestros hogares. Es responsabilidad de los padres de familia el cuidado y educación de sus menores hijos, en lo que el Estado puede y debe contribuir, pero no sustituir este último a los primeros. ¡Cuidado con los populismos!