OPINIÓN | Antero Flores-Aráoz: Por qué no te callas

Dentro del escenario de la Cumbre Interamericana del año 2007, para ser precisos el 10 de noviembre, el entonces Rey de España Juan Carlos I le dijo al charlatán Hugo Chávez, presidente en aquel entonces de Venezuela, la histórica frase “POR QUÉ NO TE CALLAS”, interpretando seguramente el sentir de todos los asambleístas que estaban hartos de la verborrea del representante del país llanero, que no dejaba de imitar a las cotorras, e interrumpía a los oradores.

Muy probablemente de estar Juan Carlos I, en estos tiempos en el Perú, le diría algo parecido al presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres, que de ser un serio profesor universitario y un sereno abogado, ha pasado a hablador, con locuacidad digna de mejor causa y que hasta ahora no podemos comprender su transformación.

Por lo demás, el carácter que se le conoce no lo hace ser considerado como persona de humor, con expresiones que puedan causar por lo menos sonrisas y que con ellas se meta al bolsillo a los oyentes que podrían escucharlo con cierta simpatía. Es una persona que se muestra hosca ante la prensa y sus contertulios y que de un tiempo a esta parte viene expresándose en términos innecesariamente duros.

Si fuese el caso que pretendiese hablar y conversar en tono humorístico, pues es más que cierto que no goza de los atributos del gran artista Carlos Álvarez y, que cualquier cosa que diga, lejos de generar empatía lo que hace es distanciarse de quienes lo escuchan.

Recientemente expresó que no recordaba el nombre de Monseñor Pedro Barreto S.J., cardenal arzobispo de Huancayo y que, seguramente era miserable. Se armó la batahola y las protestas diríamos que fueron casi unánimes, a lo que él contestó que era usual considerar que cuando no se recordaba algún nombre era porque se trataba de alguna persona tacaña.

Si ello lo dijese Porcel, totalmente entendible, pero dicho por Aníbal Torres, por su carácter y forma de hablar, más parecería que miserable es más cercano a sus sinónimos infame o canalla y ello, viniendo de la persona del Poder Ejecutivo que sigue en jerarquía al Presidente de la República, es inaceptable.

El presidente del Consejo de Ministros, también llamado premier o primer ministro, por algunas personas que no conocen bien los cargos que señala la Constitución y la naturaleza jurídica de ellos, debería abstenerse de toda actitud que lo confunda con algún parlanchín. El cargo que ejerce le impone la obligación de buscar consensos en pro de la gobernabilidad del país, sin que tenga que cuestionar con calificativos injustificados al “Acuerdo Nacional”, que es un buen foro para los acuerdos políticos a los que nos referimos.

Nuestro querido Perú no está para más confrontaciones y pasiones, debemos ponernos de acuerdo y evitar que la situación en que nos encontramos siga deteriorándose, lo que dañará a toda la población. Por lo menos no hable si no es necesario.

