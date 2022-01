OPINIÓN | Ántero Flores-Aráoz: “Planificar regreso a clases”

En artículo anterior, rememorábamos que la pandemia del Covid-19 generó diversidad de problemas para la enseñanza, sobre todo la escolar, en que los alumnos tuvieron que recibir, no todos, por cierto, clases virtuales, es decir no presenciales, pero como no había suficientes facilidades tecnológicas hubo que adquirir laptops por el Estado para su entrega a un nutrido grupo de estudiantes, aunque no suficientes en número ni en localidades de residencia.





Además, el confinamiento del alumnado en sus domicilios, sin ir a las escuelas y sin el contacto con otros estudiantes, les ha ocasionado problemas emocionales, por lo que gran parte de la ciudadanía se muestra conforme con el retorno a las clases presenciales, siempre que no se descuide la salud y se eviten los contagios.

Para el retorno a clases presenciales sugerimos en el artículo al cual nos referimos, algunas acciones, como el evitar aglomeraciones en el transporte y los paraderos, con horarios diferenciados para los escolares y para quienes se desplazan para trabajar, siempre que no se rompa el traslado familiar grupal. También recomendamos que cuando el Estado sea quien solvente la educación escolar, pueda decidir las escuelas en que cada cual concurrirá, a fin de que sean ellas lo más cercanas a los domicilios de los estudiantes.





Al leer dicho artículo mi buen amigo Miguel Angel Mufarech, que ha tenido significativa presencia pública, me dio diversos alcances para que los hiciese de conocimiento general, a fin de que las autoridades pudieren evaluarlos. En concreto, me recomendó aterrizar en las ideas, sugiriendo, entre otras: que los que concurran a las clases tengan por lo menos dos dosis de la vacuna contra el Covid-19; que la vacunación de los de más tierna edad se inicie de los doce años para abajo en forma progresiva; que las clases presenciales no duren más de cuatro horas por día y no más de 3 veces por semana; aprobación de claros protocolos de limpieza, tanto personal de los estudiantes como también de las escuelas; y determinar las responsabilidades de los directores de centros de estudios.

Como quedan pocas semanas para que concluyan vacaciones y se reinicien clases, esta vez presenciales, habrá que trabajar a marcha forzada para refaccionar, arreglar o simplemente poner en orden los locales escolares, que además de haber estado por lo general en mal estado, el mismo empeoró durante los dos años de pandemia que hasta ahora hemos tenido, en que casi diríamos no hubo mantenimiento.

Debemos insistir que las medidas que se adopten desde el Estado para el reinicio de clases presenciales, no es solo responsabilidad del Ministerio de Educación, sino que este deberá coordinar estrechamente con el Ministerio de Salud que es el que tiene que estar en primera línea para velar por la salud de la población, especialmente los menores de edad.

Citando al gran César Vallejo, podríamos repetir “Hay hermanos muchísimo que hacer”.

