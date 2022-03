Opinión | Ántero Flores-Aráoz: “Hay políticos decentes”

En el reciente mensaje al país del presidente Castillo, en el recinto del Congreso, confesó que su decisión para participar en la política, fue “… porque la salud y la educación nunca fueron en esencia derechos … porque nuestros recursos naturales no benefician a los peruanos … porque nuestros agricultores viven en la pobreza y el abandono … porque nuestros trabajadores reciben salarios míseros y laboran en la precariedad y, porque la corrupción y la impunidad se llevan el dinero de los pobres…”

Agregó el primer mandatario que “… hay crisis moral por la frustración y desconfianza de nuestros ciudadanos en los políticos…” y que pretende “…resolver los problemas que no se atendieron en 200 años, para reconstruir la Nación”.

En apretada síntesis dijo que en 200 años de independencia nada se había hecho, que los políticos no dieron talla y que la corrupción de la que fueron partícipes se embolsicó el dinero del país.

No es que estemos en el país de las maravillas, pero no podemos aceptar expresiones de dicho calibre por ser ajenas a la realidad y menos asentir, cual complejo de Adán, que recién empieza el trabajo en serio para mejorar los niveles de vida de la población.

Pues no señor, antes se ha hecho muchísimo por el Perú y si bien tenemos que reconocer que ha habido corrupción, ello no significa que no hubiese también administraciones solventes y de estatura moral, con políticos decentes que hasta sacrificaban su vida personal para atender los asuntos públicos y hacer un país mejor.

No protestar sería atentar contra el recuerdo de expresidentes ilustres, patriotas y honestos como José de la Riva Agüero, Felipe Salaverry, Ramón Castilla, Andrés Avelino Cáceres, Oscar R. Benavides y Fernando Belaunde Terry entre otros.

Tampoco podemos olvidar a presidentes de Consejo de Ministros con tales buenas calificaciones, como por ejemplo: Juan Antonio Pezet, Pedro Gálvez, Francisco Tudela y Varela, Pedro Beltrán, Fernando Schwald, Raúl Ferrero Rebagliati o Javier Pérez de Cuéllar.

Hemos tenido como parlamentarios de fuste a Mariano Cornejo, Ignacio Brandáriz, José Gálvez Barrenechea, Miguel Grau, Víctor Raúl Haya de La Torre, Javier Alva Orlandini, Armando Villanueva, Valentín Paniagua, Ramiro Prialé, Ernesto Alayza Grundy, Matilde Pérez Palacio, Henry Pease, Luis Bedoya Reyes, Felipe Osterling y Roberto Ramírez del Villar, entre muchísimos otros.

Presidió el Jurado Nacional de Elecciones, magistrado supremo como Domingo García Rada, gravemente herido en el ejercicio de sus impecables funciones, como también otros de destacada actuación y que harían sonrojar a lo que hoy tenemos en tal cargo. Igual sucede en la magistratura, en los gobiernos municipales y demás organismos del Sector Público.

No es bueno ni conveniente hacer falsas generalizaciones. Como hemos visto tuvimos excelentes políticos y funcionarios, como también hay de los otros, pero más que evidente que no todos son malandrines, por lo que insisto en protestar en defensa de los correctos y decentes, que, como repito, son muchísimos.

La Historia del Perú republicano se inició dos siglos atrás y si bien no se logró resolver todos los problemas, se avanzó significativamente.