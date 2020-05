OPINIÓN | Alfredo Aguilar: “Sacrificio a ciegas”

Hemos superado el medio centenar de días confinados. Son los tiempos más duros para millones de peruanos que creímos, y lo seguimos haciendo, que tremendo sacrificio es necesario para evitar la expansión de la pandemia.

Y en verdad lo es. Todas las recomendaciones médicas coinciden en esa medida. El Perú está haciendo grandes esfuerzos para preservar lo más preciado que tenemos; la vida.

Pero en esa titánica tarea no podemos, no debemos ser indiferentes para analizar con objetividad y racionalidad que, frente a los aciertos del gobierno surgen también fundadas dudas que muestran episodios de negligencia, corrupción y torpeza en la conducción de la emergencia que no se quieren corregir, probablemente apoyados por una efímera encuesta de popularidad que enceguece la razón y abre el umbral de la democracia al despotismo. Varios de los derechos humanos fundamentales han sido restringidos.

Era necesario. Pero nuestra libertad de expresión y de información no están confiscados. El propósito supremo e indiscutible de proteger a los ciudadanos de la pandemia, objetivo loable no puede de ninguna manera significar el ejercicio arbitrario del poder y lo que es más criticable, escuchar solamente voces consonantes evitando las opiniones contrarias.

El señor Vizcarra aprovechando la nube del aplauso fatuo, los reportes de otros países como Ecuador, incluso EE.UU, busca alterar el subconsciente colectivo de los peruanos, sobre todos los poco informados para diseminar un panorama de muerte y desolación, con un ingrediente tan letal como el virus; la subcultura del terror.

Cómo no expresar indignación cuando se manda por un tubo a interrogantes de periodistas que le son incómodos, “pregunten mañana”. ¿Es justo que después de 50 días de reclusión social no se tenga al menos una proyección real, seria y responsable de cuánto tiempo más durará el confinamiento, que se aplica por igual a todo el país, como si en todos los territorios regionales el panorama fuera el mismo?

En el caso del sector Educación, las marchas y contramarchas revelan que el nombramiento de Benavides como ministro de Educación no fue una buena decisión.

En la guerra que ha montado contra los privados acaba de promulgar una norma que les obliga a transparentar los costos de las tasas educativas. Ello no es criticable per sé.

Pero sí la penalidad. Si algún padre de familia no está de acuerdo puede pedir que le devuelvan todos los pagos que haya realizado este año. ¿Cómo harán los colegios para pedir a los profesores que cobraron sus sueldos en marzo y abril les devuelvan para poder cumplir con la “genialidad” de Benavides?.

Si no cumplen pasarán a cobranza coactiva. Sería lamentable ver embargos a miles de colegios, particularmente los más pequeños que ya consumieron todos sus recursos.

El lunes 04 debería reiniciarse progresivamente las labores escolares, según el locuaz ministro. Ahora resulta que no hay fecha,incluso se anuncia que la enseñanza virtual prevalecerá hasta diciembre.

Sin embargo, a través de sus apéndices las Ugeles obliga a los colegios privados a presentarle planes curriculares hasta diciembre. Si no cumplen las reportará a Indecopi.

Todo el aparato represor contra ellos. Se vienen días muy infaustos al sistema educativo. Quiero aprovechar la ocasión para enviar un abrazo “virtual” a todas las de madres que este domingo nos recuerdan que por encima de la pandemia está su fuerza maternal que nos mantiene vivos.