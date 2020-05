OPINIÓN | Alfredo Aguilar: “La extinción de un sueño”

Rocío es profesora de educación infantil. Hace cinco años egresó de un Instituto Pedagógico. Encontrar trabajo en un nivel casi abandonado por el Estado es muy difícil, así que emprendió la titánica aventura de crear su propio jardín como también se les conoce a las escuelas de Inicial.

Sus padres le garantizaron para obtener un préstamo bancario. El dinero es fundamental para crear un colegio. Se necesita local, mobiliario, materiales y un proyecto educativo, requisitos básicos que exige el gobierno para autorizar el funcionamiento de una escuela.

A pesar de voces que la desanimaban por lo difícil que es el mercado escolar, inundado de escuelas infantiles, no se desalentó y armándose de coraje salió en búsqueda de un local apropiado.

No fue fácil, pero lo encontró en un lugar estratégico al que confluían potenciales usuarios. Presentó su expediente a la Gerencia de Educación. Luego de realizarle varias observaciones, algunas totalmente ilegales como contar con dos puertas de acceso a las aulas, que estuvieron a punto de frustrar el proyecto no se amilanó apelando a la primera negativa.

Casi a días de iniciar el año escolar le entregan la ansiada resolución de autorización. Recuerda que esos días no regresaba a casa, dedicándose a visitar casa por casa para anunciar la apertura del nuevo jardín.

-El primer año fue muy duro, no llegué a cubrir todas las vacantes. Para ahorrar hice de todo; directora, maestra, secretaria, portera y hasta empleada de servicio, recuerda con nostalgia. Pese a su esfuerzo no pudo evitar las lágrimas.

-El segundo año fue un cambio total, las madres venían a conocer mi proyecto educativo.

– La mejor propaganda es la calidad del servicio, ese fue mi secreto, agrega.

– La clave está en conocer bien a cada niño porque todos son diferentes, con su propio ritmo de aprendizaje. La buena maestra tiene que saberlo para ayudarles a que desarrollen todas sus potencialidades que le servirán después para su vida futura. Añade.

-Contraté dos profesoras, una auxiliar y hasta una conserje. Finalmente, recién empezaba a hacer realidad mi sueño de ofrecer una educación infantil de calidad, sin que ello suponga cobrar pensiones altas. La buena educación no tiene por qué ser costosa, sentenció.

-Este año, 2020 realicé varios cambios mejorando la infraestructura. Instalé zonas blandas (que no tienen la mayoría de colegios infantiles) y hasta una cocina para calentar los alimentos de los niños que lo requieran.

-El 04 de marzo inauguramos el año escolar, traje al párroco para bendecir las instalaciones mejoradas. Fue una jornada inolvidable gozando de nuestra casa común.

– El jardín estaba al tope, ya no tenía vacantes, mis niños derrochaban felicidad. De pronto a medio día del fatídico miércoles 11 de marzo, una madre me llama para comunicarme una terrible noticia: debía cerrar el colegio por orden del gobierno por la existencia de una amenaza sanitaria.

Desde ese trágico día han pasado 57 días que no puedo ver a mis niños. Los padres, la mayoría comerciantes independientes se han empobrecido y no pueden pagar las pensiones.

Con dolor he despedido a mis colegas hace un mes, porque no puedo pagarles el salario. Hoy debo anunciar que cierro el jardín, las deudas me están consumiendo. En vez de recibir apoyo del gobierno a quien pago mis tributos, solo recibo desprecio y afrentas.

-ministro Benavides; hágase cargo y llévese a mis niños. Pero no los insulte. Ser pobre no es una maldición. Es la consecuencia de la gestión

estatal que usted representa.