OPINIÓN | Alfredo Aguilar: “El Ministro que sabía mucho de educación”

En una estación televisora nacional entrevistaban una vez más al ministro Benavides. Escucharlo resulta ya una pesadilla. No es por los anuncios que

hace, sino por las amenazas que lanza en contra de los colegios privados cada vez que alguna escuela –despistada de la realidad- se niega

a negociar por el pago de las pensiones escolares.

Que una, incluso cien, obren con torpeza no es excusa para agraviar a las 22 mil escuelas privadas del país. Muy suelto de huesos dijo, “las escuelas que cobran menos de 200 soles son las más deficientes. Los resultados de las evaluaciones nacionales muestran que estas escuelas son las causantes de los bajos resultados en la medición de los aprendizajes”. (Latina TV. 27/4/20. 19.20hs).

Por imperativo ético más que por obligación técnica creo necesario aclarar tan vejatorio mensaje. El 71% de colegios privados de Arequipa están en ese rango porque cobran menos de 200 soles y ocupan a 7,500 profesores aproximadamente.

Como la insolencia es atrevida, a Benavides le podemos exonerar de responsabilidad porque nunca ha sido maestro de escuela y por tanto no conoce cómo se forja la mente y el cuerpo de un niño, pero como ministro ¡NO!.

Es en las escuelas rurales donde el Perú registra históricamente los índices más elevados de fracaso escolar. En las evaluaciones ECE alcanzan promedios preocupantes.

Lo que no sabe Benavides es que en la mayoría de provincias rurales no existe escuela privada. Por ejemplo en la Unión, nuestra zona más deprimida escolarmente no existe escuela privada.

En Caylloma apenas son siete. Por consiguiente, hablar sin fundamento es una barbaridad, pero si lo dice un ministro es un disparate de lesa humanidad.

Por eso, toda persona que acepta un cargo de función pública, con mayor razón si es ministro de Estado, su primer deber es preguntarse, ¿estoy preparado para ocupar ese cargo?.

¿Poseo la experiencia y el conocimiento necesario de modo que mis decisiones ayuden a resolver los problemas del sector encomendado? Es de conocimiento que su aparición pública fue meteórica.

Ingresó como integrante del Consejo directivo de SUNEDU el 2015. El 2018 ya era Presidente encargado por la caída lamentable de la señora Luna Victoria a quien ignoró el día de su investidura.

En el corto tiempo al frente de la SUNEDU firmó el cierre de 42 universidades por las razones que todos conocemos. Ese único mérito fue -a mi juicioel que sirvió para que en enero del 2020 se convierta en tercer ministro de Educación del periodo Vizcarra que dicho sea de paso, no ha podido igualar su desempeño cuando gobernador de Moquegua.

Que infortunio para la educación peruana que un ministro en este tiempo de tragedia nacional por la pandemia, que está destruyendo el empleo y deteriorando la calidad de vida de los peruanos se dedique a atizador de una guerra que nadie quiere y busque popularidad fatua asumiendo el rol de verdugo.

Arequipa desafortunadamente no es una sociedad que se precie de educadora, al contrario camina hacia una jungla depredadora cuyo rasgo más notorio es el frecuente arrebato de los violentos.

En los fueros educativos, la prueba está en el reemplazo de la vecindad por la rivalidad entre las escuelas. La lucha por las matrículas ha empezado. Hágase cargo señor Benavides.