OPINIÓ | Manuel Altamirano: “No solo es el COVID 19, es también la economía”

Estando en el quinto día del llamado aislamiento social, que es parte de las medidas de emergencia dadas por el gobierno para combatir la propagación del COVID 19, debo expresar mi reconocimiento a médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal de limpieza de hospitales y clínicas, a los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, por su loable labor al exponerse al contagio, ya que mantienen contacto directo con la población que puede ser portadora del virus, y todo por mantener el control del país, en sus manos está nuestra salud.

Luego de pasado este proceso ojalá no nos olvidemos de su esfuerzo y que en esta oportunidad no se cumpla la triste frase: “Cuando la Patria está en peligro, pedimos a Dios, al médico y al soldado, cuando pasa el peligro nos olvidamos de ellos”. Volviendo al tema de fondo, las medidas promulgadas para el control de la epidemia de COVID 19, debo decir, son necesarias pero insuficientes, puesto que desnuda el gran problema de la falta de previsión ante una epidemia, la precaria infraestructura de salud adecuada, el tener que depender de la importación de medicamentos, el no funcionamiento de hospitales construidos hace años, como es el caso del hospital de Ate terminado en 2017 y que recién se ha puesto en funcionamiento, y sobre todo, la falta de ensayos de propagación de epidemias para su posterior modelización y simulación.

En estos momentos no se puede llorar sobre la leche derramada, pero sí se puede complementar las medidas de aislamiento y toque de queda con medidas económicas que no paralicen nuestro país, que no generen desempleo, que no se rompa la cadena de pagos de acreencias y sobre todo que el aparato productivo no se paralice, en especial cuando la mayoría de MYPES son informales. Es necesario que la banca se solidarice con el país y baje las tasas de interés, tal como lo están haciendo algunos bancos europeos, para que al momento de reprogramar los pagos de las acreencias estos no sean tan elevados; por otro lado, la presentación de la declaración jurada 2020 ha sido aplazada, debería también postergarse el pago de impuestos y repensar el cobro adelantado del IGV, al menos por un tiempo obviar la norma para reactivar la economía.

El generar líneas de liquidez para las empresas afectadas será fundamental para reactivar la economía luego del término del estado de emergencia, al finalizar el “aislamiento social” y “toque de queda”, sobre todo es la oportunidad de disminuir la informalidad en PYMES y la forma más fácil de lograrlo es dándoles beneficios tributarios y acceso a financiamiento. Esta pandemia ha logrado, por otro lado, sacar de las calles a miles de personas que protestaban en Inglaterra, Francia, España, Chile, Italia, Argentina, Brasil, Alemania, Colombia, etc.; lo que generará una especie de tregua que con las nuevas medidas políticas y económicas que estos países aplicarán, luego del aislamiento sanitario, podrán fortalecer sus bases institucionales y así disminuir las presiones sociales, por ende, aminorar las protestas. Mención aparte merece el Gobierno Cubano, puesto que permitieron que un buque ingles con infectados de coronavirus atracara en su puerto para reabastecerse, y que los ingleses enfermos sean repatriados. La solidaridad mundial comienza a darse y ojalá los gobiernos estén a la altura en esta coyuntura de la historia mundial, que tal vez nos permita tener un mundo más justo.