ONU: 100 mil ucranianos huyen de sus hogares y miles cruzan la frontera tras invasión rusa

La Organización de las Naciones Unidas informó este jueves que cerca de 100.000 personas huyeron de sus hogares en Ucrania y miles buscaron refugio en el extranjero tras la invasión rusa.





“No podemos aún confirmar las cifras exactas, pero está claro que hubo importantes desplazamientos al interior del país y algunos movimientos en las fronteras”, declaró a la AFP una portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), Shabia Mantoo.

“Pensamos que cerca de 100.000 personas huyeron ya de sus hogares y podrían haberse desplazado en el interior del país y que varios miles cruzaron las fronteras internacionales”, informó.





Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, anunció durante el día el refuerzo de las operaciones y la capacidad de Acnur en Ucrania y los países vecinos. También pidió a los gobiernos de esos países “dejar las fronteras abiertas para las personas que buscan seguridad y protección” en proveniencia de Ucrania.

“Estamos listos para apoyar los esfuerzos de todos para responder a cualquier situación de desplazamiento forzado”, escribió en una declaración.

Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Joe Biden, informó que impulsará un paquete de nuevas sanciones contra Rusia, tras el anuncio de Vladimir Putín de realizar una “operación militar especial” en Ucrania, que se trataría de una “invasión a gran escala”, según el canciller ucraniano, Dmytro Kuleba.

Biden aseguró que sus tropas no se involucraran en los enfrentamientos y ataques ante la invasión de Rusia a tierras ucranianas. “Nuestras fuerzas no estarán involucradas en el conflicto, no irán a luchar a Ucrania; EE. UU. defenderá cada territorio de la OTAN con toda la fuerza posible”, señaló.

Asimismo, consideró al mandatario ruso como un “agresor”, que tuvo la intención de llevar adelante la guerra. “Putin es el agresor, Putin escogió la guerra y ahora su país sufrirá las consecuencias”, añadió.

