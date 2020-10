ONP | Pese a denuncias, viuda de pensionista continúa recibiendo la pensión “más miserable” del mundo

El pasado 6 de setiembre, en Exitosa, expusimos el caso de Edda Navarro, esposa de un jubilado fallecido, que solo recibe la suma de tres soles mensuales como pensión de viudez. Sin embargo, pese a las constantes denuncias y los cargos que le envían al jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), Víctor Hugo Montoya, siguen sin recibir alguna solución.







También te puede interesar: García dice que ‘empujarán’ dictamen ONP para votarlo la primera semana de noviembre

“Vengo cobrando desde hace año y medio 3 soles 45 céntimos. De los cuales, me descuentan y sale 3 soles bruto a cobrar. Yo cobro eso de manera mensual. La ONP prefiere pagar bufetes de abogados”, expuso Edda en aquella ocasión.





Edda Navarro calificó de injusto e inhumano el gobierno por no atender su pedido y el de miles de jubilados que aportaron más de 25 años y no reciben una pensión digna. Algunos fallecieron en el intento de lograr justicia, como es el caso de su esposo.

“Mi esposo falleció con 6 o 7 soles. Mi esposo tiene año y medio de fallecido. Fui a hacer los documentos a la ONP por liquidación y me doy con la sorpresa de que me iban a dar una pensión. ¿Esto es lo que voy a cobrar mensualmente? Tuve que agachar la cabeza e irme a mi casa”, agregó.

Reclamos

En diálogo con nuestro medio, este domingo, su hija, Liz Vásquez, recalcó que pese a las reiteradas denuncias tanto en Exitosa como en el Congreso, la ONP sigue sin dar solución al caso de su madre, quien solo recibe 3 soles, como pensión de viudez.



“Mi madre tiene una pensión que es el 50% de 3.50 soles, con descuento, solo 3 soles. No es justo que, pese a las denuncias que realizamos ante el Congreso y los oficios que le enviamos al jefe de la ONP, Víctor Hugo Montoya, no tengamos una respuesta para resolver este caso. ¿Es justo que nos ignoren? No es justo que se olvide a los aportantes”, precisó.

Lucha

Liz no se quedará de brazos cruzados, por esa razón encabeza la lucha por pensiones justas para los afiliados de la ONP, algo con lo que su padre falleció luchando y que ella espera lograrlo en vida con la finalidad de darle una pensión de viudez a su madre.

“Yo hice un juramento delante de mi papá. No me voy a quedar con los brazos cruzados, el Gobierno no me va callar, pero voy a estar acá, seré la voz de miles de jubilados abandonados”, puntualizó.

Otras noticias en Exitosa: