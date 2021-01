ONP: Mujer denuncia que Policía nunca aportó sus pensiones durante sus 10 años de trabajo

Grave denuncia contra la Policía. Esta mañana, Cecilia García, conductora de Exitosa, conversó con Dina Visagel Monzón (65), una mujer que aportó 22 años a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Sin embargo, no la jubilan hasta la fecha. Durante el programa En Defensa de la Verdad, la afiliada a la ONP en litigio contó su terrible caso.







“Estoy muy preocupada por esta situación que tengo que pasar”, expresó –entre lágrimas– doña Dina a nuestro medio. Relató que trabajó por 10 años para la Policía Nacional del Perú (PNP). Y reveló que fue precisamente esa institución que no depositó su dinero al fondo de pensiones, aseguró.





“No es justo que después de que haya trabajado para la PNP por 10 años, mi dinero no ha sido depositado a la ONP. Ahora yo sin saber y desconocimiento, he seguido aportando y trabajando para otras empresas. Tengo 13 años de aportaciones. Y cuando voy a gestionar mi jubilación, la Policía nunca depositó mi dinero a la ONP”, enfatizó.

En esa línea, agregó que hace dos años inició la gestión del trámite para jubilarse. No obstante, consideró que desde esa fecha ‘la vienen paseando‘.

“No es justo que yo, después de haber trabajado y que debo estar tranquila, tienen que estar peloteándome. Me parece que es injusto. No sé a dónde recurrir. Estoy reclamando algo justo. Lo que es mi derecho y lo que yo he aportado. No quiero que el Estado me regale nada“, puntualizó.

