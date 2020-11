ONP I Evaristo Illacutipa: Representante de jubilados se encuentra en UCI luchando por su vida

Luchando en UCI. Nicolasa Anco, secretaria de Derechos Humanos de la Coordinadora Nacional de Jubilados de la ONP, dio más alcances del estado de salud de Evaristo Illacutipa, presidente de la organización.







Tal como comentó la conductora de Exitosa TV, Cecilia García, Illacutipa se encuentra en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luchando por su vida: “Es la voz que siempre ha estado detrás de la lucha de los jubilados para los aumentos”, señaló.





Con esto, Anco reveló que tanto los integrantes de la organización – como todos los jubilados – piden cadena de oración para la pronta recuperación de su luchador.

“Mi hermano [Evaristo Illacutipa] ha estado luchando para que lograr algo [aumentar pensión]. Pero ahora está botado en el hospital. Oramos mucho por él. El único honesto que nos ha estado ayudando”, enfatizó.

En esa línea, criticó a los partidos políticos que dicen respaldar a los exaportantes, pero cuando llega la hora, no emiten proyectos de ley en su beneficio. “Nosotros no tenemos representantes de los jubilados prácticamente”, agregó.

◼ Jubilados

En otro momento, indicó que es momento que la clase política dirija sus esfuerzos a la problemática de los jubilados, quienes vienen sobrellevando duramente la crisis de la pandemia de la COVID-19 en el país.

“Todos los jubilados somos luchadores. No podemos tener un aumento, tampoco hacer nada. Una vez por día tenemos que comer. Con esta pandemia, no podemos salir tampoco. No nos alcanza para nada“, enfatizó.

