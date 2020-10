ONP | Ccalachua: Pensionistas viven de caridad mientras que funcionarios ganan más de 18 mil soles

El vocero del Comité de aportantes de Espinar en Cusco, Moisés Ccalachua, anunció en el programa Hablemos Claro que irán en marcha de sacrificio hasta Lima con todos los aportantes de la ONP y AFP para exigir al Gobierno la devolución de su dinero, dado que muchos de ellos están viviendo de caridad.







“Nosotros no vamos a tolerar que el Gobierno Central, que la Ministra de Economía y Finanzas, los ministros, así como el presidente del Consejo de Ministros nos digan que nuestro dinero no existe. Nosotros como obreros y trabajadores de diferentes obras hemos aportado, pero la mayoría no vamos a llegar a jubilarnos”, comentó a Nicolás Lúcar y Karina Novoa.





Asimismo, Ccalachua indicó que se declararán en huelga de hambre cuando lleguen a Lima, puesto que no van a permitir que continúen viviendo de caridad cuando los funcionarios de la ONP reciben exorbitantes sueldos que crean la indignación de este sector.

“Nosotros vamos a hacer un sacrificio para llegar caminando a Lima. Nos vamos a declarar en huelga de hambre porque es indignante que un funcionario de la ONP gane S/18 mil y vamos a pedir que nos devuelvan nuestro dinero”, sentenció.

Por otro lado, confirmó que mañana se reunirán con todos los aportantes de ONP y AFP para coordinar la fecha y hora en que iniciarán su recorrido hacia la capital y manifestó que si algo les sucede en el camino será responsabilidad del Gobierno por negarles su dinero.

Finalmente, el vocero solicitó al congresista Humberto Acuña aprobar por insistencia la ley que beneficia a los aportantes y aseguró que de no realizarlo acudirán a su vivienda para realizar una huelga de hambre fuera de la misma.

