ONG Luz Ambar: “Lima es la única ciudad que no tiene semáforos inteligentes ni un servicio integrado de transporte”

En una entrevista con Exitosa, el presidente de la ONG Luz Ambar, Luis Quispe Candia, habló acerca de los nuevos límites de velocidad que han sido modificados en el reglamento nacional de tránsito el pasado 27 de julio de 2021. Además, sostuvo que no se podrán realizar todas las multas correspondientes porque Lima no cuenta con implementos electrónicos necesarios para realizar esta labor.

En diálogo con Nicolás Lúcar en el programa ‘Hablemos Claro’, Quispe indicó que esta medida se establece en todos los países desarrollados porque la causa principal de los accidentes ocasionados se deben al exceso de velocidad en todo el mundo.

“Ciertamente, hace más de año se ha modificado el reglamento nacional de tránsito, en la norma se establecen los nuevos limites de velocidad de las calles avenidas y carreteras“, dijo.

“Los países desarrollados han establecido disminuir la velocidad porque la causa principal de los accidentes son ocasionados por el exceso de velocidad en todo el mundo“, agregó.

Quispe Candia, resaltó que nuestro país tomó oportunamente esta iniciativa que no solo va dirigida a Lima, sino a nivel nacional.

Estas nuevas medidas indican que la velocidad permitida en las avenidas era de 60 kilómetros, ahora son de 50 kilómetros, en las calles y jirones anteriormente era de 40 kilómetros, actualmente es de 30 kilómetros, y en las carreteras cuando se atraviesa a un centro poblado antes era de 55 kilómetros pero debido a las modificaciones ahora es de 50 kilómetros.

Por otro lado, en cuanto a las multas, antes era sancionado con el 12% pero a partir de enero es con el 18% cuando accede hasta 10 kilómetros del limite establecido.

Sin embargo, a pesar de estas modificaciones uno de los inconvenientes en la capital sería la falta de implementos que ayuden a detectar a los infractores.

“Esta debe ser una llamada de atención a nuestras autoridades, somos la única ciudad que no tiene semáforos inteligentes, controles electrónicos, que no tenemos un servicio integrado de transporte, que es lo más lamentable, mientras no se implemente esto seguiremos en lo mismo“, manifestó Quispe.

