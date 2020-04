“One World” unirá a grandes estrellas en festival virtual

Un gran festival denominado “Un mundo: juntos en casa” (One World: Together at Home) transmite hoy National Geographic impulsado por Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud en favor de los trabajadores de salud.

No es necesario contar con cable para ver esta emisión, ya que los organizadores anuncian que se podrá ver en todas las plataformas, incluyendo youtube.

Este especial busca que se conozca la lucha de aquellas personas afectadas por el Covid-19, y también la valiente participación de los trabajadores de la salud que arriesgan sus vidas para evitar la propagación de esta pandemia.

Lady Gaga, una de las principales artistas que se unió al proyecto, el especial tendrá entre otros la participación de Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, David & Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin y Jennifer López.

La lista incluye a John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift y Usher.

Este evento tiene como objetivo celebrar los esfuerzos de los trabajadores comunitarios de salud y apoyar a la Organización Mundial de la Salud en la lucha global para terminar con la pandemia.