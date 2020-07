OMS: La transmisión de la Covid-19 no depende de las estaciones del año

Este martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó que el nuevo coronavirus pueda activarse dependiendo de las estaciones del año, como en invierno o verano, tal como se muestra en los dos países mas golpeados por la pandemia con sus elevadas temperaturas, Estados Unidos y Brasil.

“La estación no afecta a la transmisión de este virus”, resaltó la OMS, sin embargo, lo que sí puede influir en la transmisión del virus, son las reuniones y aglomeraciones, que la gente no respete la distancia social y que no tomen las precauciones sanitarias recomendadas por varios expertos, reiteró la organización.

“Parece que existe la idea fija de que el virus es estacional, pero hay un tremendo número de contagiados en Estados Unidos en medio del verano, o en Brasil, Filipinas y otros países ecuatoriales con temperaturas elevadas“, señaló hoy a los periodistas una de las portavoces de la OMS, Margaret Harris.

La experta explicó que este nuevo coronavirus tiene una reacción diferente a la de otros coronavirus y otros que causan afecciones respiratorias, el SARS-CoV-2 “no lo hace igual y le gustan todos los climas y saltar de una persona a otra simplemente cuando están cerca”, insistió.

Por el momento, el epicentro de la pandemia se localiza en las Américas y Sudamérica, en donde se intensifica el invierno, esto preocupa que pueda confundirse con una gripe. “Lo que es interesante es que mientras vemos altos niveles de COVID, no vemos altos niveles de gripe por el momento, así que en el hemisferio sur esperamos una temporada atrasada de gripe”, señaló.

“Por esto recomendamos que todos se vacunen contra la gripe, para al menos limitar la exposición a ese virus”, indicó una de las portavoces de la OMS, Margaret Harris.