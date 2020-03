OMS: hay una “larga lista” de países que no hacen lo suficiente para combatir el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lamentó que existe una “larga lista” de países que “no están haciendo lo suficiente para combatir el coronavirus”, que ya le ha causado la muerte a más de 3000 personas en todo el mundo.

“Esto no es un ejercicio. No es el momento de abandonar, no es el momento de hallar excusas, es el momento de ir a fondo” declaró a los medios de comunicación el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ya se cifran en más de 95.000 los casos confirmados de personas infectadas en todo el mundo por el coronavirus Covid-19 que surgió de Wuhan, China y un total de más de 3.200 muertos a escala global. Después de China, que supera los 80.000 casos y Corea del Sur con más de 5.700, Italia, el principal foco en Europa, alberga más de 3.000 afectados este 5 de marzo.