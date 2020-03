OMS: “Europa es el nuevo epicentro del coronavirus”

Este viernes, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló en su intervención diaria que Europa es el nuevo centro de la epidemia con más casos y muertes registradas que en el resto del mundo, sin contar con China. Además, agradeció al trabajo de personal sanitario en el planeta “por su heroica labor”.

La información llega producto de las estadísticas que arrojan desde el continente europeo donde según la OMS, los casos cada día son mayores a los que se confirmaron en China durante el pico de la epidemia.

Adhanom ha reafirmado que se mandaron suministros de equipo de protección personal a 56 países y “casi 1,5 millones de pruebas de diagnóstico a 120 países”. Ante esto, el director general de la OMS insiste en la importancia de las acciones que tomen los gobiernos de los países.

“Se deben adoptar un enfoque integral. No solo hacer pruebas. No solo hacer el rastreo de contactos. No solo la cuarentena. No solo el distanciamiento social. Háganlo todo”, puntualizó.

DATO

En todo el mundo, ya se han cuantificado más de 132.000 casos de Covid-19, procedentes de 123 países, y 5.000 personas han muerto