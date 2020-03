Omonte: “Estamos firmes pese a las grandes presiones que hay”

Carmen Omonte, congresista por Alianza para el Progreso (APP), dijo ayer que los parlamentarios están decididos a aprobar hoy la propuesta de ley sobre el retiro del 25% de los fondos de las AFP, debido a la emergencia sanitaria, y pese a las grandes presiones de las que son objeto por ese tema.

En diálogo con Exitosa, Omonte aseguró que “la propuesta del presidente Vizcarra no impide que nos mantengamos firmes en la búsqueda de priorizar y aprobar esta ley a favor de millones de peruanos”.

“Ponemos por delante el interés de todos los peruanos. La presión es muy grande, pero estamos fuertes. En 2015 logramos aprobar, en el Congreso de ese entonces, el tema de la jubilación anticipada y el retiro del 95.5% de las AFP”, recordó.

La legisladora de APP agregó que “esa vez, economistas, gente del MEF hasta el mismo PPK, que era candidato, anunciaban que eso significaría la quiebra del sistema previsional. Y no fue así. Ahora pedimos la calma y el compromiso de los decisores para que entiendan que el Congreso debe cumplir su rol de defensa del pueblo y de los que más necesitan”.

Dijo que aquella vez fue difícil, “pero lo aprobamos”. “Ahora anuncian todas las tragedias y nada de eso pasará. No sabemos ni dónde invierten, no lo anuncian ni transparentan. E igual no dejan de cobrar comisiones, solo ahí se llevan 2,400 millones al año. En 2008 todos los aportantes perdimos y ellos subieron en rentabilidad el 11%. O sea, nunca pierden”, señaló.