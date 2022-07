Omar Neyra: Hay 95% de hospitalizados por otras enfermedades diferentes a la covid-19

En entrevista para Exitosa, el especialista en Salud Pública, Omar Neyra, señaló que si bien el gobierno de Pedro Castillo hizo un trabajo importante para superar el 85% de la población vacunada con dos dosis contra la covid-19 para enfrentar la tercera y cuarta ola, este ha dejado de lado la salud integral que implica la atención de otras enfermedades.

De esta manera, cuestionó que el mandatario no tenga un manejo integral de la salud en su agenda, señalando que a la fecha hay un 95% de personas hospitalizadas por otras enfermedades diferentes al nuevo coronavirus que requieren atención, tanto en salud física como mental, principalmente esta última.

“Nunca se dio el manejo integral y como única política sanitaria se jugó solo a vacunar por covid-19 (…) Hay 95% de hospitalizados por otras enfermedades, más allá de la covid-19 y eso se siente fuertemente”, enfatizó en diálogo con Jesus Verde, en el programa de ‘Hablemos Claro’.

“Sí, su gobierno hizo un trabajo importante para que más del 85% recibiera la pauta completa, que son las dos dosis, pero cuando se le pide un manejo integral de la salud, el saldo ahí es negativo (…) El saldo de la salud mental es impresionantemente desbordante porque hasta hoy seguimos con una política que no prima al ser humano en este contexto”, explicó.

Por otro lado, criticó que el Congreso que, en este primer año de gestión no haya priorizado temas de salud que sean de interés nacional. “Este poder del Estado no ha sido capaz en este año de sentarse a conversar por aquello que le preocupa al ciudadano de a pie. No recuerdo un Pleno que se haya promovido para discutir la política sanitaria en esta post pandemia, nada”, aseveró.

Asimismo, recomendó al Ejecutivo implementar campañas de prevención para evitar más contagios de la viruela del mono, que a la fecha ya reportan 157 casos, y pidió trabajar en ello. “Qué esperas cuando tienes ministros a ese nivel que lanzan humo y se inventan variantes como Centauro, esta no es una variante distinta a ómicron, simplemente es un sublimaje, y bajo ese contexto se juega, hoy somos el país con la mayor incidencia de la viruela del mono”, aseveró.

