Omar Neyra a favor de clases semipresenciales: “La situación epidemiológica del país es favorable”

El experto en salud pública, Omar Neyra, se mostró a favor de las clases semipresenciales y aseguró que los índices epidemiológicos en el país son favorables para que estas se lleven a cabo.





“Hoy tenemos una situación epidemiológica bastante favorable. Hoy pienso que todos los colegios deberían estar haciendo semipresencialidad si esta discusión se hubiese dado en mayo o en junio”, explicó en entrevista para Exitosa.

De acuerdo con Neyra, la comunidad escolar deberá adaptarse a la pandemia en los próximos meses. No obstante, indicó que las autoridades sanitarias deben mantener la “alerta epidemiológica” para detectar los casos de contagios a tiempo y evitar que estos se propaguen en las aulas.





“Así está funcionando el mundo. No hay que esperar a que no hayan contagios, si esperamos que haya un ideal, en donde no haya contagios y todos estén vacunados, entonces los colegios estarían cerrados por cinco años más”, destacó.

También puedes leer: Chorrillos: Niños de 4 y 11 años retornaron a clases semipresenciales

Por otro lado, mencionó que “la clave” para continuar con la semipresencialidad es hacer un seguimiento de los casos de contagios “con responsabilidad” y tomar las medidas adecuadas.

“Esto [los contagios] va a ser cotidiano. La clave es identificar rápidamente los casos, algo que el Perú no hizo, pero la apuesta escolar debe ir por ahí“, añadió.

Plan piloto

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que desde este 15 de setiembre se iniciará el plan piloto de retorno a clases semipresenciales en Lima Metropolitana con la participación de 16 colegios autorizados.

Cabe precisar que los 16 centros educativos se encuentran en los distritos de Surco, San Luis, San Borja, Surquillo, Miraflores, Barranco y Chorrillos.

También te puede interesar: Padres de familia anuncian movilización en contra del inicio de clases semipresenciales en Lima

Más noticias en Exitosa: