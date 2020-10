Omar Cairo: “Lo único que tiene prohibido la Fiscalía es acusar al presidente”

El abogado constitucionalista, Omar Cairo, aseguró que la Fiscalía tiene el poder de investigar pero que decidieron no hacerlo para no detener el proceso, dado que la Constitución no permite acusar al presidente, Martín Vizcarra.



Te puede interesar: Omar Cairo sobre vacancia: “Esto debería haberlo parado el Tribunal Constitucional”

“En el comunicado aparece que la Fiscalía tiene la claridad que el artículo 117 de la Constitución lo único que prohíbe es acusar al presidente. Permite investigarlo, pero por razones prácticas la Fiscalía optó por no iniciar la investigación porque si avanzan llegará un momento en que deberán detenerse”, sostuvo el abogado.

El Dr. Cairo informó que no existe riesgo de no actuar en este momento, dado que no hay una prohibición constitucional para que se inicie en el momento. Asimismo, a su criterio es favorable que el presidente haya mostrado, en los últimos días, su disposición para poder acudir a la Fiscalía a dar su testimonio sobre su participación en el caso “Audios”.

“Si el presidente ya hubiera cometido un delito en hipótesis estaría agravando su situación y no es tan fácil hacerlo en este momento porque los ojos están puesto sobre él”, comentó en Exitosa Te Escucha.

Asimismo, para Cairo las declaraciones dadas por el jefe de la Nación sobre la decisión de la Fiscalía para investigar a Karem Roca, Miriam Morales, Richard Cisneros, Óscar Vásquez y otros involucrados en el caso “Swing”, son inoportunas, puesto que el presidente no puede doblegar la voluntad de los fiscales.

“El presidente de la República en este momento debería decir que el Poder Judicial y la Fiscalía trabajen y que el Poder Ejecutivo acatará lo que se decida siguiendo un proceso”, sentenció.

Sobre una posible investigación a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, el abogado aseguró que si la decisión constituyera una inconducta disciplinaria o penal se le podría investigar.

“La Fiscal en el comunicado dice que nunca en casos anteriores se iniciaron investigaciones contra los presidentes y ello ocurrió después del mandato. No hay una prohibición para que ella investigue”, finalizó.

MÁS EN EXITOSA: