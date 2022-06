Omar Cairo: “El Congreso prefiere la vacancia, que no sirve para castigar nada”

El abogado constitucionalista Omar Cairo señaló que el Congreso de la República busca destituir al presidente Pedro Castillo a través de la figura de la vacancia por incapacidad moral —cuyo proceso requiere de 87 votos—, pese a que cuenta con los argumentos para realizar un juicio político por infringir la Constitución y aprobar su eventual salida con menos votos.

“El hecho que (Pedro Castillo) no haya recibido a la Comisión de Fiscalización, le hizo incurrir en una infracción al artículo 47. El Congreso podría hacer un juicio político, pero no sé por qué extraña razón no lo hace. Es curioso porque para destituirlo por juicio político necesitan 66 votos y para la vacancia, que no sirve para castigar nada, necesitan 87 votos. Es decir, prefieren la vacancia, prefieren lo más difícil”, afirmó en Exitosa.

Para Cairo Roldán, el Parlamento no apuesta por el juicio político debido a busca quedarse en el poder y no llegar a Elecciones Generales. “Probablemente no quieren sacarlo y quedarse todos. Es una especulación, pero todo invita a pensar eso“, añadió.

El experto mencionó que el jefe de Estado habría incurrido en una infracción la Constitución Política al no recibir en Palacio de Gobierno a la Comisión de Fiscalización, presidida por el legislador Héctor Ventura, el pasado lunes 27 de junio.

Indicó que el mandatario no está protegido por el artículo 117 de la Constitución en caso de infringir la Carta Magna.

“Por infracciones a la Constitución, el presidente no tiene ninguna protección y puede ser sometido a juicio político por cualquier infracción constitucional durante su mandato“, agregó.

Por el contrario, el exoficial mayor del Congreso de la República, César Delgado Guembes, mencionó durante el programa ‘Hablemos Claro‘ que el artículo 117 de la Constitución sí protege al jefe de Estado en caso de infracción a la Constitución.

“Las infracciones están incluidas en el artículo 117 y creo que no se le podría acusar al presidente de la República por infracción a la Constitución, como sería las que sí habría cometido”, sostuvo.

