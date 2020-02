El expresidente Ollanta Humala utilizó sus redes sociales para defenderse tras las informaciones vertidas por un colaborador eficaz, quien afirma que Humala habría recibido hasta 16 millones de dólares en coimas por parte del ‘Club de la Construcción’.

“Me coloca junto a mi esposa en una completa indefensión personal, procesal, política y mediática, porque no conocemos ningún extremo de esa investigación y ninguno ha sido llamado siquiera como testigo. Se trata de la versión de postulantes a la colaboración eficaz sin proceso de corroboración”, indicó Humala a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, el exmandatario aseguró que ni él ni su esposa Nadine Heredia han participado directa e indirectamente en actos de corrupción. “Sin embargo, pese a tamaña imputación no podemos defendernos en igualdad de armas, especialmente con fiscales que tienen manifiesta disposición de dirigir a los colaboradores en contra nuestra, como se ha demostrado en otra investigación”, agregó.

Hago pública la carta que dirigí al diario @elcomercio_peru el día de ayer, apenas tomé conocimiento de su titular calumnioso. Es lamentable que no la hayan publicado hasta el día de hoy, demostrando así falta de objetividad e intereses subalternos. pic.twitter.com/Umx5pByV4z — Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) February 17, 2020

Por otro lado, Ollanta Humala rechazó cualquier acto de corrupción en el Club de la Construcción. “Un aspirante a colaborador habría admitido que él cometió un delito, y ahora pretende lograr beneficios con falsa información. Más de lo mismo”.

“El trabajo fiscal es apoyado por todos pero debe ser profesional, objetivo y consiste en investigar, no sustituir la verdad filtrando falsedades y dañando honras. Mi trabajo me precede y quienes me conocen, lo saben”, finalizó.