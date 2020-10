Olinda Castañeda cuenta que ahora que es cristiana ya perdonó a Tilsa Lozano

El espíritu santo está en el cuerpo de Olinda Castañeda desde que la modelo se bautizó como cristiana en las aguas del mar de Pucusana, religión a la que también pertenece su futuro esposo Christian Marcial. Ahora que la curvilínea profesa la palabra de Dios con biblia en mano, reveló que su corazoncito ya perdonó a su archirrival Tilsa Lozano, con quien tuvo varios dimes y diretes. “De que es mi hermana es mi hermana”, precisó.



“Yo no necesito decírselo en persona, yo ya la perdoné y le pedí perdón de corazón, al hermano Jackson también le pedí perdón. Mediante una oración y de corazón puedes pedir perdón y ya está, no necesito ir y pararme frente a ellos para hacerlo”, contó Olinda a Magaly Medina. Además, la Castañeda, jura que a pesar de ser cristiana se seguirá calateando para ganarse unos chibilinis.

Puedes leer | Alejandra Baigorria asegura que Said Palao la hace feliz todos los días

“El que me haya convertido en cristiana no quiere decir que vaya a dejar de salir con mis amigas, que no viaje o me quede en casa encerrada, significa que he recibido a Cristo en mi corazón, el estar tranquila, en paz y haber recibido el espíritu santo. Yo colgué un video de una sesión de fotos que hice para un calendario del próximo año, no porque se cristiana voy a dejar de salir en bikini o hacer fotos sensuales”, refirió.

Empresario Mubarak tras sanción de Migraciones: “Me considero peruano de corazón”

En un anuncio en redes sociales, el empresario árabe Yaqoob Mubarak indicó que no podrá ingresar al Perú por 5 años tras recibir una sanción de Migraciones e indicó que está trabajando en lo necesario para poder cambiar su situación.

“Lamento mucho comunicarles que, después de todo lo que he hecho por mi segunda Patria, Perú, ahora no tengo permitido entrar debido a motivos que daré a conocer cuando todo esto se esclarezca. Tengo confianza en Dios y en mis verdaderas familias peruanas para que yo pueda regresar a mi amado país muy pronto. Estoy haciendo todo lo posible por revertir esto, pero si no puedo regresar, no podré cumplir con lo que me he comprometido”, indicó el millonario.