¡OFICIAL! Jossmery Toledo se retira de la Policía y manda mensaje emotivo

Se acabó su tiempo en la Policía Nacional del Perú. Jossmery Toledo anunció a través de su cuenta de Instagram que desde la fecha (25 de febrero del 2020) dejó de pertenecer al cuerpo de PNP.

La exsuboficial empleó su cuenta de Instagram para contar a sus seguidores sobre su último día en la Dirección de Lavado de Activos, unidad a la que pertenecía, y, según manifestó, se encuentra triste tras su alejamiento de la institución a la que perteneció desde 2014. Esto pese a que fue ella misma la que presentó el pedido de ser apartada.

“Estoy algo triste porque le agarré costumbre y cariño a la institución porque es muy hermosa, tiene muchos campos por aprender del cual aprendí bastante… Ya se enterarán los motivos de mi retiro”, agregó la ahora exefectiva de la Policía Nacional.

Toledo aprovechó su historia, además, para responder por primera vez a las críticas de quienes la cuestionaban por no ascender por una supuesta falta de capacidades.

“(La Policía) tiene muchos campos para aprender del cual aprendí bastante aunque digan que no he hecho cursos. De cierta manera lo he hecho, pero -de repente- no han sacado ciertas cosas, que he tenido felicitaciones y todo eso, pero ya se enterarán el motivo por el cual pedí mi retiro, espero que no me critiquen”, indicó.

Finalmente, la expolicía indicó que le tomó por sorpresa que su el pedido de retiro que había solicitado haya sido aceptado “de la noche a la mañana” y que por eso se sintió muy afectada, incluso llegó a llorar.

Jossmery Toledo se retira de la Policía