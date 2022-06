Oblitas sobre presencia de Claudio Pizarro en concentración de Perú: “¿Cuál es el problema?”

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, se pronunció por la polémica que generó la presencia del exseleccionado Claudio Pizarro en el hotel de Barcelona donde se concentraban los jugadores de la ‘Blanquirroja’, previo al duelo ante Australia.

Tras anunciar en conferencia de prensa que el DT Ricardo Gareca confirmará a fines de mes si sigue al mando de la selección, Oblitas dijo no comprender cuál era el problema en que el ‘Bombardero de los Andes’ se haya reunido con los seleccionados.

Señaló también que incluso los jugadores y el DT permitieron el ingreso del exseleccionado al hotel de concentración. Complementó que Pizarro y Gareca no se pudieron encontrar debido a que este último se encontraba en Doha para presenciar el partido entre Australia y Emiratos Árabes Unidos.

“Yo no estuve en Barcelona, pero sabía perfectamente que el grupo se iba a reunir con Claudio, a pedido del mismo grupo”, declaró.

“… ¿Cuál es el problema? ¿Que no haya sido llamado en la anterior selección? Eso no tiene nada que ver, los jugadores y el técnico son profesionales, no pasa nada”, agregó.

Finalmente, Oblitas recalcó que Pizarro quería despedirse del grupo y que este tema no se habría polemizado si Perú hubiera clasificado al Mundial Qatar 2022.

“Lo que quería Claudio era despedirse del grupo de los jugadores, nada más, lógicamente si hubiéramos ganado, no se habría rozado este tema”, puntualizó sobre el tema.

