Nuevo ministro del MTC: “Evitaremos el manoseo y contacto de los proyectos”

El nuevo ministro de Transporte y Comunicaciones (MTC), Juan Barranzuela Quiroga, habló con la prensa luego de juramentar frente al presidente de la República, Pedro Castillo, indicando que evitará el “manoseo y contacto” de los proyectos en los que trabajará bajo su gestión.

Luego de ser nombrado como flamante funcionario, el ex-gerente general del Gobierno Regional de Tumbes señaló que es necesario modificar las cosas en el MTC, para evitar las irregularidades de las que puede ser victima el proyecto o la inversión hacia este. Asimismo, enfatizó en la culminación de las obras de transporte que hayan quedado detenidas.

“Primero debemos destrabar las inversiones, necesariamente tenemos que ver la forma de concluir las obras que están atrasadas, y a la vez, también tenemos que darle un impulso diferente, bajo modalidades diferentes, que eviten mucho manoseo y contacto de determinados proyectos”, dijo Barranzuela.

“Tenemos que trabajar en función a una cosa, a la calidad. Calidad al trabajo, a las obras, y de esa manera vamos a cortar toda rama que quiera entrar. Las empresas jamás van a aceptar ninguna situación, porque saben que tiene una exigencia de parámetros altos. Hay que elevarles la valla porque es lo que el país necesita”, agregó.

Finalmente, el nuevo titular del MTC evitó comentar sobre los problemas que deja el ex-ministro Nicolás Bustamente, y reafirmó su compromiso con el presidente Castillo y con la ciudadanía de realizar una buena gestión, informando que no se verá involucrado en temas de índole político e invitó a los medios de comunicación a ser activos con el seguimiento de su trabajo.

“Ahora no quisiera entrar mucho en detalles de los problemas que hay, porque necesito analizarlo desde dentro, pero sí les adelanto que vamos a ser muy serios en el trabajo, mi mística ha sido así, me aboco íntegramente a mi trabajo, netamente profesional, muy poco me van a ver ocupando espacios políticos y las puertas abiertas a la prensa cuando quieran”, expresó.

