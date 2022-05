El establecimiento de salud “El Satélite” sigue adoleciendo de médicos. La directora de la posta, Rosa Alva, indicó que solo un médico general labora, pese a que atienden a más de 20 mil personas.

“Hace un mes solo contamos con un médico, se tiene que reprogramar la cita de los pacientes, y ello, provoca la incomodidad. Se debería contar con cuatro médicos, pero, solo pedimos uno más. Aquí se atienden 31 pueblos jóvenes y 3 zonas rurales. Por eso hemos solicitado a la Red de Salud Pacifico Sur, otro médico.”, comentó la jefa del centro de salud.

Además, los mismos pacientes consternados, comentaron que a pesar de la falta de personal, no cuentan con una sala de espera, por lo cual, hacen cola en la intemperie desde las 4 de la mañana y que la infraestructura de la posta es deficiente.

“Los espacios son muy reducidos y deteriorados. No solo no hay más médicos, sino que no contamos con psicólogos. Esto no viene de hoy, sino de 30 años atrás. Somos una gran cantidad de pobladores”, comentó uno de los vecinos del sector.

Cabe mencionar que el año pasado, el consejero regional de Áncash por la provincia del Santa, Rubén Sandoval Calvo, se comprometió a realizar las gestiones para impulsar la ejecución de un proyecto de inversión a favor de la posta médica, sin embargo no hay hechos.

